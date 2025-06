В Европе приветствуют освобождение Сергея Тихановского.

Освобождение кандидата в президенты Беларуси на выборах 2020 года Сергея Тихановского - «фантастически хорошая новость», но нельзя забывать и о других политических заключенных, заявил в субботу, 21 июня, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul), пишет «Немецкая волна».

«Это фантастически хорошая новость, что Сергей Тихановский наконец-то свободен. В то же время, давайте не будем забывать о многих других заключенных в Беларуси. Лукашенко должен наконец освободить их», - написал глава германского МИДа в соцсети X.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также поприветствовал освобождение Тихановского и поблагодарил спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога за помощь в освобождении политзаключенных Беларуси.

