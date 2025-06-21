Граждане Польши, США, Японии и стран Балтии: кого освободили из белорусских тюрем 21.06.2025, 22:45

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Запад призывает режим освободить всех узников совести.

Среди 14 иностранцев, которых освободила Беларусь при содействии США, — трое граждан Польши, двое латвийцев, а также граждане Эстонии, Швеции, США и двое японцев.

Министерство иностранных дел Польши отметило, что трое политзаключенных являются польскими гражданами, освобождения которых требовала Варшава. В процедуре передачи заключенных в посольстве США в Вильнюсе участвовал представитель польского МИД.

В ведомстве поблагодарили администрацию Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуду за содействие, а также выразили надежду, что визит американских посланников — генерала Кита Келлога, Джона Коула и Криса Смита — станет первым шагом к освобождению и других удерживаемых, в частности Анджея Почобута.

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