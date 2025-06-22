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На Немане ветер унес лодку вместе с рыбаком

  • 22.06.2025, 1:33
На Немане ветер унес лодку вместе с рыбаком

Мужчину нашли на противоположном берегу реки.

На реке Неман возле деревни Жукевичи (Гродненский район) ветер унес лодку с местным жителем на борту. Его разыскивали спасатели, сообщает пресс-служба МЧС.

В пятницу утром, 20 июня, житель деревни Жукевичи отправился на рыбалку на реку Неман. Когда вечером он не вернулся домой и не отвечал на телефонные звонки, его жена забила тревогу и обратилась за помощью.

На поиски выехали спасатели и милиция. Вскоре рыбака обнаружили — он оказался жив и здоров. Мужчина сидел на противоположном берегу реки.

Выяснилось, что он рыбачил с лодки. Когда поднялся сильный ветер, судно снесло к берегу. Мужчина выбрался на сушу, почувствовал недомогание и решил никуда не идти, а ждать помощи. Лодку тем временем унесло ветром по течению.

Спасенного передали медикам, но госпитализация ему не понадобилась.

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