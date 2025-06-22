Эксперты посчитали потери Ирана и Израиля в технике 22.06.2025, 3:00

Разница разгромная.

За время израильской операции, стартовавшей 13 июня, общие потери Ирана в технике, зафиксированные на фото и видео, оказались в 15 раз больше, чем потери Израиля. Такие подсчеты опубликовал аналитик открытых данных, действующий на платформе Х под псевдонимом elmustek.

«Я смог насчитать 73 иранские потери и 4 израильские потери. Из 73-х потерь Ирана 44 потери приходятся на пусковые установки баллистических ракет», - написал он.

Судя по таблице, опубликованной Elmustek чуть позже и дополненной новыми данными о потерях, помимо пусковых установок для баллистических ракет, Иран также потерял военный радар, 6 установок ПВО, 8 вертолетов, 3 самолета, а также некоторое количество инженерной и автомобильной техники. В свою очередь Израиль лишился только 5 беспилотников.

Однако здесь следует еще раз подчеркнуть, что это не общие потери сторон, а лишь те, что были подтверждены фото и видеокадрами, опубликованными в открытом доступе. Очевидно реальный масштаб потерь, особенно у Ирана, намного больше. На это, например, указывает полное господство израильской авиации в иранском небе, чего не произошло бы, потеряй Иран всего лишь 6 установок ПВО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com