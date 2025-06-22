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Эксперты посчитали потери Ирана и Израиля в технике

  • 22.06.2025, 3:00
Эксперты посчитали потери Ирана и Израиля в технике

Разница разгромная.

За время израильской операции, стартовавшей 13 июня, общие потери Ирана в технике, зафиксированные на фото и видео, оказались в 15 раз больше, чем потери Израиля. Такие подсчеты опубликовал аналитик открытых данных, действующий на платформе Х под псевдонимом elmustek.

«Я смог насчитать 73 иранские потери и 4 израильские потери. Из 73-х потерь Ирана 44 потери приходятся на пусковые установки баллистических ракет», - написал он.

Судя по таблице, опубликованной Elmustek чуть позже и дополненной новыми данными о потерях, помимо пусковых установок для баллистических ракет, Иран также потерял военный радар, 6 установок ПВО, 8 вертолетов, 3 самолета, а также некоторое количество инженерной и автомобильной техники. В свою очередь Израиль лишился только 5 беспилотников.

Однако здесь следует еще раз подчеркнуть, что это не общие потери сторон, а лишь те, что были подтверждены фото и видеокадрами, опубликованными в открытом доступе. Очевидно реальный масштаб потерь, особенно у Ирана, намного больше. На это, например, указывает полное господство израильской авиации в иранском небе, чего не произошло бы, потеряй Иран всего лишь 6 установок ПВО.

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