Кому NASA доверит полет на Марс? 22.06.2025, 4:55

Путь до планеты займет более 200 дней.

С приближением пилотируемой миссии на Марс NASA может пересмотреть образ идеального астронавта. Если раньше в приоритете были инженеры и военные, то теперь агентство все чаще смотрит в сторону профессиональных исследователей — людей, привыкших к изоляции, экстремальным условиям и непредсказуемости, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Путь до Марса займет более 200 дней. Экипажу предстоит жить в замкнутом пространстве, выполнять сложные задачи и справляться с психологическим напряжением. Такие условия ближе к опыту полярников, альпинистов или глубоководных дайверов, чем к нынешним миссиям на Международную космическую станцию.

Один из кандидатов нового типа — Джо Дитури, инженер и бывший военный, провел 100 дней в подводной лаборатории. Он изучал, как длительное пребывание в изоляции влияет на здоровье и психику. Несмотря на энтузиазм и опыт, NASA его не выбрало — скорее всего, из-за слишком нестандартной биографии.

Тем не менее агентство признает, что длительные миссии требуют новых подходов. По словам ученых NASA, в будущем при отборе будут больше цениться навыки автономной работы, стрессоустойчивость и способность адаптироваться.

Примером такого перехода стала астронавт Кристина Кох — инженер с опытом работы в Антарктиде, которая установила рекорд по длительности пребывания в космосе среди женщин.

Новый «идеальный астронавт» — это не только специалист с научным бэкграундом, но и человек, способный видеть красоту даже в самых суровых условиях. Ведь для полета на Марс нужны не только знания, но и вдохновение.

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