«Хулиган должен заключить мир»: Трамп пообещал Ирану новые удары 22.06.2025, 8:29

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Дональд Трамп

Фото: Белый дом

Будущие атаки будут гораздо более масштабными.

Соединенные Штаты Америки провели успешные масштабные авиаудары по трем ключевым ядерным объектам Ирана - Фордо, Натанзе и Исфахане. Однако Иран могут ожидать новые атаки.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Недавно американские военные нанесли массированные высокоточные удары по трем ключевым ядерным объектам иранского режима - Фордо, Натанзе и Исфахане. Все слышали эти названия в течение многих лет, когда они строили это ужасно разрушительное предприятие», - заявил он.

По его словам, эти удары имели целью полностью уничтожить иранскую программу обогащения урана и положить конец ядерной угрозе со стороны, как он выразился, «государства-спонсора терроризма номер один в мире».

«Эти объекты все знали в течение многих лет - как часть страшно разрушительного проекта. Сегодня я могу заявить всему миру: эти удары стали зрелищным военным успехом. Ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены», - подчеркнул Трамп во время выступления.

Он добавил, что Тегеран теперь «вынужден искать мира».

«Иран, хулиган Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если он этого не сделает, будущие атаки будут гораздо более масштабными и гораздо более легкими», - подчеркнул американский лидер.

Трамп также вспомнил, что Иран годами угрожал США и Израилю, а иранские взрывные устройства унесли жизни американцев и оставили сотни раненых. Особенно он отметил роль генерала Касема Сулеймани, которого обвинил в многочисленных смертях.

«Я еще давно решил, что не позволю этому продолжаться - и этого больше не будет», - подчеркнул он.

Отдельно Трамп поблагодарил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и израильских военных.

«Мы работали как команда, как, возможно, ни одна команда никогда не работала раньше, и мы прошли долгий путь к тому, чтобы стереть эту ужасную угрозу для Израиля. Я хочу поблагодарить израильских военных за прекрасную работу, которую они проделали», - добавил он.

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