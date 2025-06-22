Андрей Санников: Хорошие новости!4
- 22.06.2025, 8:43
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Для Беларуси наступил очень важный, исторический момент.
Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников отреагировал на освобождение Сергея Тихановского и еще 13 белорусских политзаключенных:
— Хорошие новости!
Очень рад за Сергея и остальных, вырванных из «кіпцюроў ГПУ».
Сергей, искренне рад видеть тебя живым!
Американцы доказали, что именно они имеют реальные возможности освободить всех политзаключенных в Беларуси.
Сработали санкции и мольба режима Лукашенко помочь из-под этих санкций выползти. Именно поэтому Лукашенко выпустил Сергея, того, кого очень хотел убить. Как убил ненавидимого им Алеся Пушкина.
Сейчас очень важный, исторический момент: освобождение одного из лидеров революции 2020 года может стать отправной точкой либо для продолжения торговли жизнями людей со стороны диктатуры, либо для начала кардинальных перемен в Беларуси.
И в этом США, доказавшие свое влияние, могут стать ключевым фактором перемен и в Беларуси, и, через Беларусь, - во всем регионе.