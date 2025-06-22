закрыть
22 июня 2025, воскресенье, 9:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Андрей Санников: Хорошие новости!

4
  • 22.06.2025, 8:43
  • 10,906
Андрей Санников: Хорошие новости!
Андрей Санников

Для Беларуси наступил очень важный, исторический момент.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников отреагировал на освобождение Сергея Тихановского и еще 13 белорусских политзаключенных:

— Хорошие новости!

Очень рад за Сергея и остальных, вырванных из «кіпцюроў ГПУ».

Сергей, искренне рад видеть тебя живым!

Американцы доказали, что именно они имеют реальные возможности освободить всех политзаключенных в Беларуси.

Сработали санкции и мольба режима Лукашенко помочь из-под этих санкций выползти. Именно поэтому Лукашенко выпустил Сергея, того, кого очень хотел убить. Как убил ненавидимого им Алеся Пушкина.

Сейчас очень важный, исторический момент: освобождение одного из лидеров революции 2020 года может стать отправной точкой либо для продолжения торговли жизнями людей со стороны диктатуры, либо для начала кардинальных перемен в Беларуси.

И в этом США, доказавшие свое влияние, могут стать ключевым фактором перемен и в Беларуси, и, через Беларусь, - во всем регионе.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров