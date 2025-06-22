Андрей Санников: Хорошие новости! 4 22.06.2025, 8:43

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Андрей Санников

Для Беларуси наступил очень важный, исторический момент.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников отреагировал на освобождение Сергея Тихановского и еще 13 белорусских политзаключенных:

— Хорошие новости!

Очень рад за Сергея и остальных, вырванных из «кіпцюроў ГПУ».

Сергей, искренне рад видеть тебя живым!

Американцы доказали, что именно они имеют реальные возможности освободить всех политзаключенных в Беларуси.

Сработали санкции и мольба режима Лукашенко помочь из-под этих санкций выползти. Именно поэтому Лукашенко выпустил Сергея, того, кого очень хотел убить. Как убил ненавидимого им Алеся Пушкина.

Сейчас очень важный, исторический момент: освобождение одного из лидеров революции 2020 года может стать отправной точкой либо для продолжения торговли жизнями людей со стороны диктатуры, либо для начала кардинальных перемен в Беларуси.

И в этом США, доказавшие свое влияние, могут стать ключевым фактором перемен и в Беларуси, и, через Беларусь, - во всем регионе.

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