«Вы золотыми буквами вписали свое имя в историю» 22.06.2025, 8:46

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Израильские политики — о решении Трампа нанести удары по Ирану.

Израильские политики отреагировали на решение президента США Дональда Трампа нанести удар по ключевым ядерным объектам Ирана.

Об этом пишут «Детали». Американцы сбросили шесть противобункерных бомб на ядерный объект в Фордо и обстреляли ядерные объекты в Натанзе и Исфахане с подводной лодки ракетами «Томагавк».

«На страницах человеческой истории это останется, как момент, когда принципы свободы, ответственности и безопасности восторжествовали, — заявил президент Израиля Ицхак Герцог. — Спасибо, президент Трамп. Спасибо, Соединенные Штаты Америки». Герцог выразил надежду, что атака на ядерные объекты «приведет к лучшему будущему на Ближнем Востоке, а также поможет в срочном освобождении наших заложников из рук ХАМАСа».

«Дональд Трамп сегодня вечером вписал свое имя золотыми буквами в учебники истории, — прокомментировало министр иностранных дел Гидеон Саар. — Своим смелым решением атаковать ядерные объекты Ирана он доказал, что заслуживает звания лидера свободного мира. Теперь ясно, что узкий кабинет безопасности своим решением начать операцию против Ирана устранил опасность уничтожения народа Израиля».

Министр обороны Исраэль Кац поздравил Трампа и Нетаниягу с атакой и заявил, что союз между США и Израилем крепче, чем когда-либо, «ради мира и безопасности обеих стран и всего свободного мира».

Бывший министр обороны Йоав Галант написал, что Трамп «принял смелое решение ради США, Израиля и всего человечества».

Министр культуры и спорта Мики Зохар также поздравил Трампа, написав в сети X: «Спасибо, посланник Бога».

Посол Израиля в ООН Дани Данон сказал: «Сегодня президент Трамп доказал, что «никогда больше» — это не просто заявление, а политика!»

Напомним, американские бомбардировщики B2 (нанесли удары по трем основным объектам ядерной программы Ирана https://charter97.org/ru/news/2025/6/22/645332/). Об этом Дональд Трамп объявил лично в Truth Social.

«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанзе и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана«, — написал президент США — ТЕПЕРЬ НАСТАЛО ВРЕМЯ МИРА!»

«Кан», со ссылкой на американский источник, сообщает, что в атаке использовали бомбардировщики B2, способные нести 14-тонные противобункерные бомбы. По предварительным данным, спрятанный глубоко в скальном грунте ядерный центр в Фордо уничтожен. «ТЕПЕРЬ ИРАН ДОЛЖЕН СОГЛАСИТЬСЯ ПРЕКРАТИТЬ ЭТУ ВОЙНУ», — добавил президент США.

New York Times обратились за комментариями к иранским источникам. Три высокопоставленных иранца на условиях анонимности подтвердили, что США нанесли удары около 2:30 по местному времени. То есть, около 1:30 по Израилю. Официальные иранские СМИ подтвердили атаку, но утверждают, что ущерб еще предстоит оценить.

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