NYT: Во время удара по Ирану США впервые в истории применили 13-тонную сверхбомбу
- 22.06.2025, 8:58
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Бомбардировщики B-2 летели без остановок около 37 часов.
Во время ударов по ядерной инфраструктуре Ирана Соединенные Штаты Америки впервые в условиях реальных боевых действий применили сверхбомбу - 13-тонную GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, пишет The New York Times.
По данным источников газеты, США применили бомбу MOP, которую еще называют уничтожителем бункеров. Вероятно, ею были нанесены удары по ядерному исследовательскому центру Фордо, спрятанному в горе.
Также один из американских чиновников на условиях анонимности рассказал, что американские бомбардировщики B-2, которые нанесли удары по иранским ядерным объектам рано утром в воскресенье, летели без остановок около 37 часов со своей базы в Миссури, несколько раз дозаправляясь в воздухе.