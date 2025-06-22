О чем говорят изможденные лица заложников Лукашенко, вышедших на свободу 4 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

22.06.2025, 9:10

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Разительный контраст.

Первое, за что цепляется взгляд, когда читаешь новости об освобождении политзаключенных «под визит» советника президента США — разительный контраст.

Широкое, лоснящееся от самодовольства лицо Лукашенко, которому удалось заглянуть в приоткрывшуюся брешь в плотном заборе изоляции на западном направлении.

И худые, изможденные лица освобожденных, которые до боли похожи на украинских военных, прошедших через ад современных российских концлагерей.

И в этом сравнении нет никакого преувеличения.

Во-первых, об условиях, в которых белорусы сегодня отбывают сроки ни за что, давно известно от тех, кто уже вышел на свободу.

Во-вторых, и это самое главное, в нашей стране давно идет своя война. Война с собственным народом. С теми, кто решил, что имеет право менять власть на выборах. Кто захотел перемен к лучшему в своей собственной стране.

И завершая тему контрастов. Придворная пресса пока ни словом не обмолвилась об освобождении людей из тюрем. В отличие от независимых медиа, работающих в изгнании. И это еще один штрих к описанию ситуации.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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