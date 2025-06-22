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«Осталось еще много целей»: Трамп вынес новое предупреждение Ирану

  • 22.06.2025, 9:36
«Осталось еще много целей»: Трамп вынес новое предупреждение Ирану
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Любая попытка Тегерана отмстить США будет встречена силой.

Президент США Дональд Трамп предостерег Иран от действий в ответ на удары, нанесенные Соединенными Штатами Америки по иранским объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, сделанное после проведения соответствующей операции.

«Иран ждет либо мир, либо трагедия, гораздо более страшная, чем та, которую мы наблюдали в течение последних восьми дней. Помните, что осталось еще много целей. Сегодняшняя была самой сложной и, возможно, самой смертоносной», - предупредил он.

По словам Трампа, США нанесут удары по другим целям, если «не наступит мир», и большинство из них «можно уничтожить за считанные минуты».

«Ни одна армия в мире не смогла бы сделать то, что мы сделали сегодня. Никогда еще не было армии, которая могла бы сделать то, что произошло», - добавил он.

Позже Трамп написал в своей соцсети Truth Socia, что любая попытка Ирана отмстить США будет «встречена силой».

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