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Бразильский «Флуминенсе» разгромно победил южнокорейский «Ульсан» в Клубном чемпионате мира по футболу

  • 22.06.2025, 9:47
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Бразильский «Флуминенсе» разгромно победил южнокорейский «Ульсан» в Клубном чемпионате мира по футболу
Фото: Getty Images

Стали известны результаты еще двух матчей.

На международном турнире по футболу в ночь на 22 июня состоялись два матча группового этапа.

В ночь на воскресенье, 22 июня, в рамках второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 состоялись две игры.

Бразильский «Флуминенсе» одержал победу над южнокорейским «Ульсаном» в матче с шестью забитыми мячами.

Южноамериканская команда открыла счет в игре, однако ее соперник из Азии к завершению первого тайма успел изменить исход встречи. Тем не менее, во второй части матча бразильский клуб смог забить трижды и в конце концов выиграл со счетом 4:2.

«Флуминенсе» и «Боруссия Дортмунд» по итогам двух туров имеют по четыре очка, «Мамелоди» занимает третью позицию с тремя очками, в то время как «Ульсан» занимает последнее место без набранных баллов.

Статистика матча «Флуминенсе» - «Ульсан» Клубного чемпионата мира

«Флуминенсе» - «Ульсан» 4:2

Голы: Ариас, 27, Нонато, 66, Фрейтес, 83, Кено, 90+2 - Ли, 37, Ум, 45+3

Ожидаемые голы (xG): 1.71 - 0.63

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 25 - 10

Удары в створ: 8 - 3

Угловые: 12 - 4

Фолы: 4 - 14

«Флуминенсе»: Фабио - Гуга (Шавьер, 86), Тьяго Силва, Фрейтес, Фуэнтес - Эркулес, Мартинелли (Нонато, 59) - Ариас, Гансо (Стум, 46), Серна (Кено, 59) - Кано (Берналь, 86).

«Ульсан»: Чо - Ли (Чон, 85), Трояк, Ким, Канг (Чой, 63) - Боянич (Чхон, 85) - Людвигсон, Ко (Юл, 85), Ли, Ум (Лакова, 75) - Фариас.

Предупреждение: Кено.

Фото: Getty Images

В группе Е во втором туре встретились аргентинский «Ривер Плейт» и мексиканский «Монтеррей», матч завершился без определения победителя.

Южноамериканская команда создала больше моментов в игре, но не смогла реализовать свои возможности, и встреча закончилась нулевой ничьей.

«Ривер Плейт» и миланский «Интер» в двух турах набрали по четыре очка, «Монтеррей» оба своих матча завершил вничью, а японская «Урава» - потерпела поражение.

Статистика матча «Ривер Плейт» - «Монтеррей» Клубного чемпионата мира

«Ривер Плейт» - «Монтеррей» 0:0

Ожидаемые голы (xG): 1.45 - 0.13

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 18 - 3

Удары в створ: 6 - 2

Угловые: 9 - 2

Фолы: 22 - 18

«Ривер Плейт»: Армани - Монтьель, Мартинес Курата, Диаз, Акунья - Энцо Перес (Краневиттер, 84) - Кастаньо, Галоппо (И. Фернандес, 71) - Мастантуоно (Гонсало Мартинес, 84), Колидио, Меса (Мигель Борха, 71).

«Монтеррей»: Андрада - Агирре, Медина, Рамос, Артеага - Хорхе Родригес (Гусман, 79) - Деосса, Каналес (Альварадо, 88) - Корона (Рохас, 64), Бертраме (Амбрис, 64), Окампос (де ла Роса, 84).

Предупреждения: Перес, Кастаньо, Галоппо, Меса - Хорхе Родригес, Медина, Альварадо, Агирре, Амбрис.

Удаление: Кастаньо, 90+1.

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