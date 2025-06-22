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СМИ: Аятолла Хаменеи выбрал преемников на случай ликвидации

  • 22.06.2025, 9:55
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СМИ: Аятолла Хаменеи выбрал преемников на случай ликвидации
Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана перестал использовать электронную связь.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, скрывающийся от израильских ударов в бункере, подобрал трех высокопоставленных священнослужителей в качестве кандидатов на замену в случае своей смерти, сообщает со ссылкой на источники газета The New York Times.

86-летний Хаменеи поручил Ассамблее экспертов Ирана, которая избирает высшего руководителя страны, в случае его смерти оперативно выбрать его преемника из трех кандидатур, представленных им. В теории, процесс назначения нового верховного лидера может занимать месяцы, но, по словам иранских источников NYT, поскольку страна сейчас находится в состоянии войны, аятолла хочет обеспечить «быстрый, упорядоченный переход и сохранить свое наследие».

Помимо возможных преемников для себя, Хаменеи выбрал несколько кандидатов для замены на случай гибели своих помощников, чтобы сохранить цепочку военного командования. В руках аятоллы сконцентрирована вся власть в стране: судебная, законодательная и исполнительная ветви власти, а также руководство вооруженными силами Ирана.

Хаменеи перестал использовать электронные устройства

По словам источников NYT, опасаясь покушения, верховный лидер Ирана теперь в основном общается со своими командирами через доверенного помощника, прекратив использовать для этого электронную связь, чтобы его было сложнее найти.

«Очевидно, что у нас была масштабная утечка информации и данных разведки, этого нельзя отрицать. Все наши старшие командиры были убиты в течение одного часа», - цитирует издание Махди Мохаммади, старшего советника спикера парламента Ирана генерала Мохаммада Галибафа.

Как отмечают собеседники газеты, руководство Ирана сильнее всего озабочено тремя основными проблемами: покушением на аятоллу Хаменеи, вступлением США в войну и более разрушительными атаками на критически важную инфраструктуру Ирана, такую как электростанции, нефте- и газоперерабатывающие заводы и плотины.

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