СМИ: Аятолла Хаменеи выбрал преемников на случай ликвидации 22.06.2025, 9:55

4,018

Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана перестал использовать электронную связь.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, скрывающийся от израильских ударов в бункере, подобрал трех высокопоставленных священнослужителей в качестве кандидатов на замену в случае своей смерти, сообщает со ссылкой на источники газета The New York Times.

86-летний Хаменеи поручил Ассамблее экспертов Ирана, которая избирает высшего руководителя страны, в случае его смерти оперативно выбрать его преемника из трех кандидатур, представленных им. В теории, процесс назначения нового верховного лидера может занимать месяцы, но, по словам иранских источников NYT, поскольку страна сейчас находится в состоянии войны, аятолла хочет обеспечить «быстрый, упорядоченный переход и сохранить свое наследие».

Помимо возможных преемников для себя, Хаменеи выбрал несколько кандидатов для замены на случай гибели своих помощников, чтобы сохранить цепочку военного командования. В руках аятоллы сконцентрирована вся власть в стране: судебная, законодательная и исполнительная ветви власти, а также руководство вооруженными силами Ирана.

Хаменеи перестал использовать электронные устройства

По словам источников NYT, опасаясь покушения, верховный лидер Ирана теперь в основном общается со своими командирами через доверенного помощника, прекратив использовать для этого электронную связь, чтобы его было сложнее найти.

«Очевидно, что у нас была масштабная утечка информации и данных разведки, этого нельзя отрицать. Все наши старшие командиры были убиты в течение одного часа», - цитирует издание Махди Мохаммади, старшего советника спикера парламента Ирана генерала Мохаммада Галибафа.

Как отмечают собеседники газеты, руководство Ирана сильнее всего озабочено тремя основными проблемами: покушением на аятоллу Хаменеи, вступлением США в войну и более разрушительными атаками на критически важную инфраструктуру Ирана, такую как электростанции, нефте- и газоперерабатывающие заводы и плотины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com