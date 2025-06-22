Названо имя еще одного освобожденного политзаключенного

Названо имя еще одного освобожденного политзаключенного2
- 22.06.2025, 10:05
- 5,552
Он является гражданином Польши.
В субботу, 21 июня, стало известно о 14 освобожденных политзаключенных. Сегодня, 22 июня названо еще одно имя человека, вышедшего на свободу. Это гражданин Польши Ежи Живалевски, пишет «Зеркало».
Уголовное дело по статье «Агентурная деятельность» рассматривали в Гродненском областном суде (судья Анатолий Заяц) в феврале 2023 года. Живалевского обвинили в «шпионаже» и приговорили к четырем годам лишения свободы.
Живолевский должен был выйти на свободу 16 августа 2025 года.