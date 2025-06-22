Названо имя еще одного освобожденного политзаключенного 2 22.06.2025, 10:05

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Ежи Живалевски

Он является гражданином Польши.

В субботу, 21 июня, стало известно о 14 освобожденных политзаключенных. Сегодня, 22 июня названо еще одно имя человека, вышедшего на свободу. Это гражданин Польши Ежи Живалевски, пишет «Зеркало».

Уголовное дело по статье «Агентурная деятельность» рассматривали в Гродненском областном суде (судья Анатолий Заяц) в феврале 2023 года. Живалевского обвинили в «шпионаже» и приговорили к четырем годам лишения свободы.

Живолевский должен был выйти на свободу 16 августа 2025 года.

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