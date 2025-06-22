закрыть
22 июня 2025, воскресенье, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названо имя еще одного освобожденного политзаключенного

2
  • 22.06.2025, 10:05
  • 5,552
Названо имя еще одного освобожденного политзаключенного
Ежи Живалевски

Он является гражданином Польши.

В субботу, 21 июня, стало известно о 14 освобожденных политзаключенных. Сегодня, 22 июня названо еще одно имя человека, вышедшего на свободу. Это гражданин Польши Ежи Живалевски, пишет «Зеркало».

Уголовное дело по статье «Агентурная деятельность» рассматривали в Гродненском областном суде (судья Анатолий Заяц) в феврале 2023 года. Живалевского обвинили в «шпионаже» и приговорили к четырем годам лишения свободы.

Живолевский должен был выйти на свободу 16 августа 2025 года.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров