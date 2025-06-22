NYT: Иран оказался на грани войны с США
- 22.06.2025, 10:12
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Удары по ядерным объектам стали резким поворотом.
Исламская Республика Иран оказалась на грани открытой войны с Соединенными Штатами после серии американских авиаударов по ядерным объектам страны. В ответ Иран заявил о готовности к масштабному ответу, предупредив об опасности дестабилизации всего региона, пишет The New York Times.
Накануне ночью США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Организация по атомной энергии Ирана подтвердила нападение, назвав его «жестоким нарушением международного права».
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, выступая на экстренном совещании Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, предостерег: «Участие США в конфликте - это чрезвычайно опасный шаг». Он призвал мусульманские страны выступить единым фронтом против этой агрессии.
Двое высокопоставленных иранских чиновников заявили в текстовых сообщениях, что до ударов в Тегеране была надежда, что Трампа смогут отговорить он атаки. По словам двух иранских чиновников, дипломатические обращения Арагчи к европейским коллегам, арабским лидерам в регионе были частью этих усилий.
Иранское военное руководство уже неоднократно заявляло, что любое вмешательство со стороны США вызовет масштабный ответ. Генерал Мохсен Резаи предупредил: в случае эскалации Тегеран готов атаковать американские базы, перекрыть Ормузский пролив и активизировать морское минирование.
Эти удары стали резким поворотом в дипломатических усилиях: до атаки Иран вел переговоры при посредничестве Омана, стремясь к договоренности об ограничении ядерной программы в обмен на ослабление санкций. США же настаивали на полной ликвидации обогащения урана в Иране, чем фактически поставили Тегеран перед выбором - капитуляция или конфликт.
Риски для мировой энергетической безопасности растут: через Ормузский пролив ежедневно проходит более 20 миллионов баррелей нефти. Иранские союзники в регионе, включая хуситов в Йемене, уже заявили о возможных атаках на американские корабли в Красном море.
Политические аналитики в Тегеране предупреждают: как ответ, так и отказ от него могут иметь катастрофические последствия для режима. Ответный удар грозит войной со сверхдержавой, а капитуляция - потерей ядерного потенциала и регионального влияния.