«Лето раз в три дня» 2 22.06.2025, 10:16

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Синоптики рассказали, что будет с погодой в Беларуси до конца июня.

По данным Telegram-канала Nadvorie, пишущего о погоде в Беларуси, устойчивой теплой и сухой погоды, не говоря уже о жаре, в ближайшие дни ждать не стоит. Такие выводы там сделали на основе данных ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды), пишет «Телеграф».

Но жара всё-таки будет? Как сказать… Примерно раз в три дня — 23, 27 июня и 1 июля — Республика окажется в теплых секторах циклонов, которые движутся из Атлантики через север Европы. В эти дни температура в Беларуси может достичь +25°С и даже выше.

«Лето раз в три дня — таки неплохо», — с юмором отметили специалисты канала.

Тем временем Telegram-канал Метеовайб сообщил, что, за исключением юго-запада Беларуси, погода уже с воскресенья вновь станет неустойчивой. 22 июня на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, а местами — грозы. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются на востоке и юго-востоке.

Причиной ухудшения погоды, по мнению метеорологов, станут фронтальные разделы и прохладная тыловая часть циклона, центр которого сместится с юга Финляндии на запад европейской территории России. К тому же из-за увеличения барического градиента усилится северо-западный ветер:

порывы до 15–18 м/с;

при грозах возможны шквалы до 20 м/с.

Тем временем, в Белгидромете предупредили, что 23 июня, в понедельник, ночью в отдельных районах по востоку, днем местами по Республике будут идти кратковременные дожди. Днём же можно ждать грозы. Воздух охладится ночью до +5.. +11°С, днём может прогреться до +18 ..+25°С, хотя по юго-западу может быть и до +27°С.

А вот во вторник, 24 июня, Белгидромет спрогнозировал перемещение в восточном направлении «активной системы фронтов», вслед за которой начнут поступать «прохладные воздушные массы североатлантического происхождения».

Все это значит, что почти по всей территории Беларуси будут идти дожди, ночью и утром даже сильные дожди и грозы. Температура воздуха ночью опустится до +9.. +16°С, максимальная днем не превысит +16.. +23°С.

«Полюс холода» и температурные рекорды

Кстати, погода в июне радует белорусов очередными антирекордами. Как сообщил Nadvorie, 21 июня в Ошмянах и Воложине зафиксировали всего +12,3°С, что, возможно, станет самым холодным показателем лета 2025 года. В Минске максимум составил +14,6°С, а последний раз ниже температура опускалась пять лет назад — в июне 2020-го (+9,5°С).

К слову, в Европе холоднее было только на севере так называемой Фенноскандии (регион, включающий Скандинавию и Финляндию) и в Исландии.

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