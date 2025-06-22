закрыть
22 июня 2025, воскресенье, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лето раз в три дня»

2
  • 22.06.2025, 10:16
  • 2,128
«Лето раз в три дня»

Синоптики рассказали, что будет с погодой в Беларуси до конца июня.

По данным Telegram-канала Nadvorie, пишущего о погоде в Беларуси, устойчивой теплой и сухой погоды, не говоря уже о жаре, в ближайшие дни ждать не стоит. Такие выводы там сделали на основе данных ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды), пишет «Телеграф».

Но жара всё-таки будет? Как сказать… Примерно раз в три дня — 23, 27 июня и 1 июля — Республика окажется в теплых секторах циклонов, которые движутся из Атлантики через север Европы. В эти дни температура в Беларуси может достичь +25°С и даже выше.

«Лето раз в три дня — таки неплохо», — с юмором отметили специалисты канала.

Тем временем Telegram-канал Метеовайб сообщил, что, за исключением юго-запада Беларуси, погода уже с воскресенья вновь станет неустойчивой. 22 июня на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, а местами — грозы. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются на востоке и юго-востоке.

Причиной ухудшения погоды, по мнению метеорологов, станут фронтальные разделы и прохладная тыловая часть циклона, центр которого сместится с юга Финляндии на запад европейской территории России. К тому же из-за увеличения барического градиента усилится северо-западный ветер:

порывы до 15–18 м/с;

при грозах возможны шквалы до 20 м/с.

Тем временем, в Белгидромете предупредили, что 23 июня, в понедельник, ночью в отдельных районах по востоку, днем местами по Республике будут идти кратковременные дожди. Днём же можно ждать грозы. Воздух охладится ночью до +5.. +11°С, днём может прогреться до +18 ..+25°С, хотя по юго-западу может быть и до +27°С.

А вот во вторник, 24 июня, Белгидромет спрогнозировал перемещение в восточном направлении «активной системы фронтов», вслед за которой начнут поступать «прохладные воздушные массы североатлантического происхождения».

Все это значит, что почти по всей территории Беларуси будут идти дожди, ночью и утром даже сильные дожди и грозы. Температура воздуха ночью опустится до +9.. +16°С, максимальная днем не превысит +16.. +23°С.

«Полюс холода» и температурные рекорды

Кстати, погода в июне радует белорусов очередными антирекордами. Как сообщил Nadvorie, 21 июня в Ошмянах и Воложине зафиксировали всего +12,3°С, что, возможно, станет самым холодным показателем лета 2025 года. В Минске максимум составил +14,6°С, а последний раз ниже температура опускалась пять лет назад — в июне 2020-го (+9,5°С).

К слову, в Европе холоднее было только на севере так называемой Фенноскандии (регион, включающий Скандинавию и Финляндию) и в Исландии.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров