Топовый вариант недорогой модели Volkswagen показали на новых фото 22.06.2025, 10:34

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Машина недавно прошла модернизацию.

Недорогая модель Volkswagen Golf известна как практичный популярный автомобиль. Машина недавно претерпела модернизацию, а теперь на новых официальных фото показали мощный топовый вариант.

Сайт OBOZ.UA напоминает, что немецкий производитель подготовил еще более крутой вариант модели. Про новый VW Golf GTI Edition 50 2025 года известно уже все.

Это топовый вариант VW Golf GTI. Автомобиль отмечает 50-летие модели Volkswagen Golf. С 320-сильным двигателем спортивный хэтчбек почти достиг мощности полноприводного Golf R.

Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с. Максимальная скорость Volkswagen Golf GTI Edition 50 ограничена отметкой 270 км/ч.

Появились новые колесные диски и особые декоративные элементы. Производитель подготовил Volkswagen Golf GTI Edition 50 для энтузиастов. В будущем у этой машины наверняка появится коллекционный статус.

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