Путин боится до безумия 6 Александр Кочетков

22.06.2025, 10:42

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Кремль не может жить изгоем.

Вопрос: вот зачем Кремль собрал в Питере большую околоэкономическую тусню из своих и тех, кого смогли заманить обещаниями продуктивного общения и дешевого эскорт-сервиса?

Потому что Путин не может жить изгоем. Он должен быть в центре внимания, его должны слушать, аплодировать, уверять в верности, обожать. Или даже проклинать - лишь бы только не попасть в забвение. Не может этот диктатор без общественного внимания, хотя настоящих людей он боится до безумия.

Подобные международные собрания для Путина - очередная крайне необходимая наркотическая доза как бы признания его «величественной миссии».

Недоимперия - она и форумы проводит симулякровые. Путинские экономические и финансовые специалисты на уровне министров говорят о рецессии, стагнации, остановке развития и других негативных процессах. Однако Путин болтает о вымышленном росте экономики, победе над бедностью и превращении России из сырьевой в индустриальную державу...

Если реальность не совпадает с видением сумасшедшего вождя, то это проблемы реальности.

Но надо констатировать: с приходом в Белый Дом Трампа Путин заметно осмелел. Получил заверения в своей полезности. Лишился давления - единственного, что на него действительно влияет. Поэтому вновь несет о «адин народ» и что вся Украина принадлежит России. Снова пугает ядерным оружием. И уже полностью отверг кажущееся, сугубо для Трампа, стремление к миру, демонстрируя высокомерие и пренебрежение ко всему демократическому миру.

А для начала, чтобы немножечко утолить жажду крови, фюрерку нужны Сумы и Сумская область. Видимо, Трамп по уже устоявшейся привычке дашь ему две недели, потом еще две, потом еще.

Кстати, выражение о земле, которая становится русской, если на нее ступил русский солдат - это фактически цитата из выступления Гитлера относительно Сталинграда. Путин уже не прячет своего духовного учителя.

В недоимперии утверждают, что Путин - это их стратегическое преимущество. И что пока существует Путин, существует и Россия. Хочу собственными глазами увидеть, как этот некромантский тандем наконец упадет.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

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