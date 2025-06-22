закрыть
22 июня 2025, воскресенье, 11:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин боится до безумия

6
  • Александр Кочетков
  • 22.06.2025, 10:42
  • 4,196
Путин боится до безумия

Кремль не может жить изгоем.

Вопрос: вот зачем Кремль собрал в Питере большую околоэкономическую тусню из своих и тех, кого смогли заманить обещаниями продуктивного общения и дешевого эскорт-сервиса?

Потому что Путин не может жить изгоем. Он должен быть в центре внимания, его должны слушать, аплодировать, уверять в верности, обожать. Или даже проклинать - лишь бы только не попасть в забвение. Не может этот диктатор без общественного внимания, хотя настоящих людей он боится до безумия.

Подобные международные собрания для Путина - очередная крайне необходимая наркотическая доза как бы признания его «величественной миссии».

Недоимперия - она и форумы проводит симулякровые. Путинские экономические и финансовые специалисты на уровне министров говорят о рецессии, стагнации, остановке развития и других негативных процессах. Однако Путин болтает о вымышленном росте экономики, победе над бедностью и превращении России из сырьевой в индустриальную державу...

Если реальность не совпадает с видением сумасшедшего вождя, то это проблемы реальности.

Но надо констатировать: с приходом в Белый Дом Трампа Путин заметно осмелел. Получил заверения в своей полезности. Лишился давления - единственного, что на него действительно влияет. Поэтому вновь несет о «адин народ» и что вся Украина принадлежит России. Снова пугает ядерным оружием. И уже полностью отверг кажущееся, сугубо для Трампа, стремление к миру, демонстрируя высокомерие и пренебрежение ко всему демократическому миру.

А для начала, чтобы немножечко утолить жажду крови, фюрерку нужны Сумы и Сумская область. Видимо, Трамп по уже устоявшейся привычке дашь ему две недели, потом еще две, потом еще.

Кстати, выражение о земле, которая становится русской, если на нее ступил русский солдат - это фактически цитата из выступления Гитлера относительно Сталинграда. Путин уже не прячет своего духовного учителя.

В недоимперии утверждают, что Путин - это их стратегическое преимущество. И что пока существует Путин, существует и Россия. Хочу собственными глазами увидеть, как этот некромантский тандем наконец упадет.

Александр Кочетков, «Фейсбук»

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров