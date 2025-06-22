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Сырский раскрыл, что позволит украинской армии перейти в контрнаступление

  • 22.06.2025, 10:59
Сырский раскрыл, что позволит украинской армии перейти в контрнаступление
Александр Сырский

В ВСУ продолжается реорганизация для повышения эффективности.

В Вооруженных силах Украины продолжается реорганизация для повышения эффективности. Это позволит создать больше дееспособных резервов для проведения контрнаступательных и наступательных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на встрече с журналистами.

«Мы в прошлом году начали реорганизацию Вооруженных сил в условиях ведения боевых действий и предусмотрели создание армейских корпусов. Главная цель перехода на новую организационную структуру - повысить эффективность наших действий и уменьшить нагрузку на органы военного управления», - отметил главком.

Как пояснил Сырский, в рамках реорганизации планируется уменьшить количество объектов управления, которые непосредственно подчинены конкретному органу (армейскому корпусу). При этом уровень ОСГВ остается, а уровень ОТГ - постепенно ликвидируется.

По его словам, первая очередь управлений армейских корпусов с подразделениями обеспечения уже завершили боевое слаживание и приняли свои полосы ответственности и определенные комплекты войск. Далее - следующие очереди, и так все корпуса займут свои полосы.

Сырский добавил, что речь идет прежде всего о более эффективном использовании всех имеющихся сил и средств, оптимизации распределения артиллерии, а также увеличении количества подразделений беспилотных систем.

«Я надеюсь, что такая реорганизация даст нам возможность, во-первых, сэкономить личный состав, то есть более рационально использовать наших военнослужащих, которые непосредственно выполняют боевые задачи. А также - создать больше дееспособных резервов, чтобы иметь возможность проводить активные контрнаступательные и наступательные действия», - заявил главком ВСУ.

Он также отметил, что командиры корпусов подобрали свое управление, им разрешили самостоятельно подбирать заместителей. Это также привело к омоложению оперативного руководящего состава армии.

«Подавляющее большинство командиров корпусов - это бывшие командиры бригад, которые отличились на поле боя. Их заместители, начальники штабов - так же. Мы надеемся, что такая реорганизация даст новые возможности в плане эффективности применения частей, применения боевого опыта, усиления контроля за бригадами, уменьшения наших потерь и увеличения объемов уничтоженных врагов», - добавил Сырский.

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