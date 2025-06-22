«Письма счастья» для белорусских водителей уже в пути?4
- 22.06.2025, 11:32
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ГАИ начала тестирование новых камер на дорогах.
Заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович предупредил, что к концу 2025 года в Минске увеличат количество камер на улицах. Помимо обычного отслеживания превышения скорости, многие из них начнут выявлять другие нарушения ПДД, уверяют в ГАИ. Подобные нововведения стоит ждать по всей Беларуси, пишет «Телеграф».
Часть камер начнет распознавать:
проезд на запрещающий сигнал светофора,
непредоставление преимущества пешеходам,
не пристегнутый ремень,
некие другие правонарушения.
Уже сейчас, хотя указанные функции находятся в тестовом режиме, были случаи, когда водители получали штрафы за нарушения, зафиксированные новой автосистемой контроля, утверждает замглавы ГАИ Минска.
Впрочем, по его словам, расширение республиканской системы мониторинга общественной безопасности и функционала, который в нее закладывается, в первую очередь нацелен «на дорожную безопасность, а не на количество правонарушений выявленных».
Денис Ливанович утверждает, что система настроена на то, чтобы «все факты грубых административных правонарушений», в том числе ДТП, пресекать заблаговременно.
«Увеличение автомобилей на дорогах требует новых подходов к организации безопасности дорожного движения, не только в Минске, но и во всех регионах. Процесс постоянно ведется», — подчеркнули в ГАИ.