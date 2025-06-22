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NBC: США готовятся к возможному ответу Ирана в течение 48 часов

  • 22.06.2025, 11:41
  • 1,948
NBC: США готовятся к возможному ответу Ирана в течение 48 часов

Американские базы приведены в самое высокое состояние боевой готовности.

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к потенциальному ответу со стороны Ирана, и следующие 48 часов вызывают особое беспокойство.

Об этом заявили два чиновника оборонного ведомства и высокопоставленный чиновник Белого дома, информирует телеканал NBC.

По словам чиновников, пока непонятно, будут ли какие-либо ответные меры направлены на зарубежные или внутренние регионы.

Двое чиновников, знакомых с военным планированием, заявили ранее на этой неделе, что Иран уже имеет планы по атакам на американские базы и объекты на Ближнем Востоке, если возникнет такая необходимость, хотя в то время они предупредили, что нет никаких признаков неизбежного развертывания этих планов.

«Американские базы и объекты находятся в самом высоком состоянии боевой готовности на протяжении нескольких месяцев, но после того, как Израиль начал войну с Ираном 13 июня, официальные лица, выступавшие ранее на этой неделе, заявили, что беспокойство относительно потенциальных атак на американские объекты со стороны Ирана или его посредников в регионе еще больше возросло», - отмечает телеканал.

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