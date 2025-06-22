Какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы гемоглобин оставался в норме

Какие продукты нужно добавить в рацион, чтобы гемоглобин оставался в норме1
- 22.06.2025, 12:12
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Полный список.
Гемоглобин – белок, содержащийся в эритроцитах и отвечающий за перенос кислорода ко всем клеткам. Достаточный уровень – способствует правильному функционированию организма, а вот недостаток гемоглобина приводит к утомляемости, слабости, снижению когнитивных способностей, ухудшению памяти
Почему возникает дефицит гемоглобина и как его повысить, пишет ТСН.
Уровень гемоглобина – показатель непостоянный. Он меняется с возрастом, на него влияет наше питание, физическая активность, болезни и особые состояния – как вот беременность. Анемия или снижение уровня гемоглобина, возникает по разным причинам.
Причины низкого гемоглобина в крови
Чаще всего к анемии приводит дефицит железа в организме. Именно недостаток этого витамина препятствует качественной выработке гемоглобина, потому что он в основном состоит именно из железа.
Причиной анемии может стать нехватка витаминов и фолиевой кислоты, поскольку без них организм не может усваивать железо из пищи.
На уничтожение уровня гемоглобина влияют хронические заболевания. Например, патологии желудочно-кишечного тракта нарушают усвоение железа.
Как повысить гемоглобин
Основное при лечении анемии – диета и прием необходимых витаминов и минералов. Продукты, способствующие повышению гемоглобина:
красное мясо;
печень;
рыба, морепродукты;
свекла;
крупы (овсянка, гречка)
сухофрукты и орехи;
гранат;
миндаль;
яблоки
морская капуста.