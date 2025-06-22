The Telegraph: Это мощный сигнал Китаю и России 22.06.2025, 12:26

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Чего добивается Трамп ударами по ядерным объектам Тегерана?

Атаковав ядерные объекты Ирана, президент США Дональд Трамп пошел на очень большой риск, но при этом послал важный сигнал врагам Америки.

Об этом пишет британская газета The Telegraph в публикации о том, что, ударив по Фордо, Натанзе и Исфахану, Трамп продемонстрировал, что он хочет быть тем, кто потопит Иран.

Как отмечает автор публикации, Трамп во время своей предвыборной кампании обещал избегать международных конфликтов. Но, по словам инсайдеров, удары по Ирану — это не уход от этих заявлений, а напоминание о том, что мощь США основана на идее «мира через силу».

В статье также приводится мнение бывшего чиновника, чье имя не раскрывается, который указал, что Трамп остается лидером, для которого сделки выше военных действий. Но он понимает, что лучшие сделки можно заключить тогда, когда противники ведут переговоры с ослабленных позиций.

В свою очередь Габриэль Норонья, бывший советник Госдепартамента США по Ирану, указал в комментарии изданию, что, нанося удары по трем ядерным объектам Тегерана, «Трамп идет ва-банк». Он также добавил, что Трамп наносит завершающий удар по ядерной программе Ирана, «и он захочет получить за это признание».

The Telegraph также цитирует Симону Ледин, бывшую заместительницу помощника министра обороны по Ближнему Востоку, которая подчеркнула, что удары США напомнили миру, что «Трамп — это больше, чем просто переговорщик».

«Это действительно мощное послание Китаю и России, а также всем остальным, кто думает, что США ослабли», — сказала Симона Ледин.

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