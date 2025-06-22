«Написала CEO – через два дня удалили из всех систем» 4 22.06.2025, 13:03

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Белоруска три года училась на курсах EPAM, но так и не получила работу.

Почти четыре года назад Ирина переехала с семьей из Беларуси в Болгарию. Работала онлайн – логопедом. Чуть позже решила «войти в IT» и выбрала EPAM. О своем опыте девушка рассказала devby.io.

– Я целеустремленно училась почти три года, несмотря на большую занятость на основной работе и маленького ребенка. Всего я провела 461 час на обучении по внутренним программам EPAM, согласно их собственной платформе. Но мало того, что мне так и не предложили работу, так еще и даже удалили из всех систем.

«Потенциал есть»

– Когда я зарегистрировалась на платформе EPAM Campus, мы с семьей уже переехали в Болгарию. Я выбрала курс по .NET и прошла два модуля. В какой-то момент со мной связалась HR из EPAM и сообщила, что в Болгарии набор студентов не ведется, потому что компания не планирует трудоустройство в этой локации. Это было неожиданно и неприятно, но я все равно решила не сдаваться.

Спустя некоторое время курс по .NET снова стал доступен для студентов из Болгарии. Я решила попробовать удачу. Выучила еще два модуля, успешно сдала серию тестов, прошла техническое и английское интервью. После этого меня допустили к участию в EPAM Lab – шестимесячной интенсивной программе с ментором.

Где-то в этот период мне предложили позицию Support Engineer. Я подтвердила заинтересованность, мы созванивались с менеджером, обсуждали детали – и на этом связь прекратилась. Лишь спустя несколько месяцев пришел ответ, что позиция доступна только на 3 месяца, а EPAM не нанимает на такой срок. Меня попросили «ждать дальше».

После завершения лаборатории мне предложили пройти практический курс Global Education. Чтобы туда попасть, нужно было пройти предварительную программу по AWS, хотя она рассчитана на девопсов и бэкендеров, а я училась на автоматизированного тестировщика.

Параллельно с этой программой мне предложили пройти техническое интервью, чтобы проверить знания после завершения лаборатории и оценить, готова ли я работать на реальном проекте.

Времени на подготовку было очень мало, и я сильно выгорела. На собеседовании я хорошо ответила на теоретические вопросы, а вот с практическим заданием не справилась. Получила фидбэк: «Потенциал есть, подтяните слабые места в Global Education».

Я прошла курс по AWS, получила бейдж и начала учебу на Global Education. Это был интенсивный 4-месячный курс с ежедневными стендапами и командной работой. Примерно на середине курса мне снова предложили интервью (но деталей не говорили, я не знала, на какую позицию приглашают и что это за интервью). Я попросила пройти собеседования после учебы, чтобы подготовиться лучше. Мой запрос приняли.

Когда курс закончился, я сразу написала своему менеджеру – сказала, что теперь готова к интервью. А через пару дней мне ответили, что в интервью уже нет надобности и вообще мой профиль студента удалят.

Я была в шоке и решила написать руководителю всей компании. И спустя еще два дня меня удалили из всех систем: Teams, Outlook, я потеряла доступ к EPAM Campus.

«Не хочу, чтобы такие ситуации оставались в тени»

– Все это время я была целеустремленной, мотивированной, готовилась, училась, проходила все необходимые этапы на английском языке.

И поэтому я до сих пор не понимаю, почему меня так внезапно удалили из систем. Я писала своему менеджеру, но получила ответ от другого человека. Мне сказали, что аккаунт удалили, так как уровень знаний не соответствует ожиданиям компании.

Но меня удивляет, что при этом меня звали на новое собеседование, а когда я закончила очередной курс, я уже не подходила по критериям. Получается, что компания сама себе противоречит.

Хорошее качество, но много неопределенности

– Мне понравилось учиться, обучение действительно на высоком уровне. Правда, на любые вопросы приходилось долго ждать ответа. Иногда даже по несколько месяцев.

При этом темп был очень быстрым, от студентов ждали, что они уже знают практически всё. Охват тем огромный, но при этом мало поддержки студентов и времени на подготовку.

Несмотря на эту ситуацию, я бы все равно хотела работать в EPAM. Мне нравится, что это компания с беларускими корнями. Ну и я столько лет и сил вложила в учебу. Поэтому даже не рассматривала никакие другие варианты.

Возможно, при прочтении этого текста некоторые моменты показались вам непонятными или неясными. Но именно такой была моя учеба в EPAM – постоянная неопределенность, когда никогда не знаешь, что тебя ждет дальше.

Сегодня тебе предлагают позицию, завтра говорят «подождите», а послезавтра удаляют из всех систем без объяснений.

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