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США совершили отвлекающий маневр во время атаки на Иран

  • 22.06.2025, 13:19
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США совершили отвлекающий маневр во время атаки на Иран

Самолеты B-2 летели бомбить Фордо без посадки на острове Гуам.

Американские бомбардировщики B-2, вылетевшие в субботу с авиабазы Уайтмен в западном направлении, не совершали, как предполагалось, посадку ни на авиабазе на острове Гуам, ни на авибазе Диего Гарсия, а сразу приступили к выполнению своей миссии — бомбить ядерный объект в Фордо.

Об этом рассказала в воскресенье, 22 июня, газета The New York Times. Вылет B-2 впервые был зафиксирован авиадиспетчерами в Национальном аэропорту Спрингфилд-Брэнсон около 12:18 утра по восточному времени. Позднее два самолета сообщили о своих позициях над Тихим океаном по радиосвязи между 5:59 утра и 7:44 утра по восточному времени. Поэтому некоторые любители отслеживать полеты самолетов сообщили в социальных сетях, что пунктом назначения B-2 может быть остров Гуам в Тихом океане, где находится база ВВС Андерсен.

Но на острове Гуам бомбардировщики не появились. По мнению экспертов, информация о том, что бомбардировщики отправились на запад, в сторону острова Гуам, могла быть целенаправленным отвлекающим маневром. На самом деле, они полетели прямиком к объекту в Фордо. И было их не два, а гораздо больше, и они сбросили несколько (большинство источников называет цифру 6, NYT пишет про «дюжину») противобункерных бомб на ключевой объект иранской ядерной программы. Кроме того, Кроме того, один B-2 также сбросил две противобункерные бомбы на объект в Натанзе.

Напомним, в субботу, 21 июня, распространилась информация, что от двух до четырех бомбардировщиков B-2, способных нести противобункерную бомбу, вылетели из авиабазы Уайтмен в штате Миссури в западном направлении. Их сопровождают четыре самолета-заправщика.

То, что бомбардировщики вылетели не на восток, а на запад, указывает на то, что, скорее всего, конечной точкой их маршрута станет авиабаза на острове Гуам в Тихом океане. А затем, возможно, они перелетят на базу Диего-Гарсия, которая расположена в 3500 километрах от Ирана, и с которой уже можно атаковать Иран.

Противобункерная бомба GBU-57A/B весит около 13 тонн и имеет длину около шести метров. Ее боеголовка содержит около 2,4 тонн взрывчатки. Бомба обернута в твердый стальной сплав и запускается с большой высоты. Падая, она разгоняется до скорости 2–3 Маха, проникает в цель и пробивает слои защиты, прежде чем взорваться. Трех-восьми таких бомб было бы достаточно, чтобы полностью вывести из строя объект Фордо.

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