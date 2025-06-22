Сырский пообещал выход из «глухой обороны» 22.06.2025, 13:31

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Александр Сырский

Что задумал главком ВСУ?

ВСУ сочетают оборонительные действия с активными наступательными операциями на разных направлениях фронта. Для этого создают и масштабируют штурмовые подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на встрече с журналистами.

Как заявил Сырский, ставка делается на сочетание оборонительных действий с активной обороной и локальными наступлениями - именно это позволяет удерживать позиции и наносить удары там, где враг слабее.

По его словам, пассивная оборона в нынешних условиях приводит лишь к потерям - как территорий, так и личного состава.

«Поэтому мы сочетаем оборонительные действия с активной обороной и активными наступательными действиями. То есть там, где возможно, мы наносим удары по врагу, проводим контратаки. Наступаем, где видим слабые места в обороне противника», - сказал он.

Сырский сообщил, что для реализации активной тактики были созданы отдельные штурмовые части. Они появились еще во время Курской операции и сейчас воюют практически на всех самых напряженных направлениях.

Эти подразделения действуют как на этапе наступления, так и во время сдерживания врага, например, на Сумщине.

По словам главнокомандующего, ВСУ имеют планы по расширению этих частей.

Напомним, враг ведет штурмовые действия с целью создания так называемой «буферной зоны» в приграничных районах Сумской области, пытаясь захватить Юнаковку и улучшить тактическое положение в районах Андреевки и Алексеевки.

По словам главнокомандующего Александра Сырского, две десантные дивизии, четыре основные бригады, 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии и другие подразделения остаются сосредоточенными на Северослобожанском направлении.

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