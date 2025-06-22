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Удары США по Ирану: над ядерным центром Фордо поднимается столб дыма

  • 22.06.2025, 13:37
  • 1,898
Удары США по Ирану: над ядерным центром Фордо поднимается столб дыма

Последствия атаки показали на видео.

Иранское государственное агентство IRNA опубликовало кадры со столбом дыма над пораженным ядерным объектом Фордо.

Ролик появился в сети через несколько часов после того, как США нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана. Центр Фордо - «жемчужина» иранской ядерной программы. Его тайно начали строить в горе и начали использовать в 2012 году.

Инженеры предполагали, что локация надежная, ведь объект спрятан под землей. Израиль не располагал оружием, способным поразить Фордо. Впрочем, США сделали это сверхбомбой GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, известной как «уничтожитель бункеров», пишет УНИАН.

Голос за кадром сообщает, что дым идет от ядерной площадки. Место геолоцировано, как Фордо. Видео было снято на автостраде Тегеран-Ком, примерно в 13 км к западу от объекта.

Высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что большая часть высокообогащенного урана из Фордо «была вывезена в неизвестное место» еще до атаки США.

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