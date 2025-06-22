Удары США по Ирану: над ядерным центром Фордо поднимается столб дыма 22.06.2025, 13:37

1,898

Последствия атаки показали на видео.

Иранское государственное агентство IRNA опубликовало кадры со столбом дыма над пораженным ядерным объектом Фордо.

Ролик появился в сети через несколько часов после того, как США нанесли серию ударов по ядерным объектам Ирана. Центр Фордо - «жемчужина» иранской ядерной программы. Его тайно начали строить в горе и начали использовать в 2012 году.

Инженеры предполагали, что локация надежная, ведь объект спрятан под землей. Израиль не располагал оружием, способным поразить Фордо. Впрочем, США сделали это сверхбомбой GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, известной как «уничтожитель бункеров», пишет УНИАН.

Голос за кадром сообщает, что дым идет от ядерной площадки. Место геолоцировано, как Фордо. Видео было снято на автостраде Тегеран-Ком, примерно в 13 км к западу от объекта.

Высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что большая часть высокообогащенного урана из Фордо «была вывезена в неизвестное место» еще до атаки США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com