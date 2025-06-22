Медведев устроил истерику после удара США по Ирану 22.06.2025, 13:48

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Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ обвинил Трампа в «начале новой войны» и сообщил о возможной передаче Ирану ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп «втянул США в новый конфликт с перспективой наземной операции», приказав нанести удары по ядерным объектам Ирана, заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает The Moscow Times.

«Трамп, пришедший как президент-миротворец, начал новую войну», — написал он в своем телеграм-канале. По мнению Медведева, «абсолютное большинство стран мира против действий Израиля и США».

Медведев также утверждает, что некоторые государства «готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект». При этом он не уточнил, есть ли среди них Россия, которая является «стратегическим партнером» исламской республики.

США присоединились к Израилю для уничтожения ядерных объектов Ирана в ночь на 22 июня, нанеся удары по трем ключевым заводам — в Натанзе, Исфахане и Фордо, в том числе с применением противобункерных бомб. Трамп объявил, что операция прошла успешно.

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