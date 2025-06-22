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В Китае создали робота, который убирает в отеле и даже ухаживает за цветами

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  • 22.06.2025, 13:57
В Китае создали робота, который убирает в отеле и даже ухаживает за цветами

Гуманоидный робот получил имя H1.

В Китае создали гуманоидного робота, который может убирать в гостиничных номерах. Изобретение может самостоятельно мыть пол, наполнять запасы средств личной гигиены и даже чистить унитазы щеткой. Об этом пишет Forbes.

Этот робот получил имя H1 и способен перезагрузить гостиничную индустрию, которая пострадала во время пандемии COVID-19.

«Zerith H1 имеет туловище - высота которого регулируется от уровня земли до 6,5 футов (почти два метра - ред.) - прикрепленное к небольшой основе, оснащенной гибкими колесами. Его руки, имеющие семь степеней свободы, могут удлиняться до примерно 2,5 фута (0,7 метра - ред.). Он оснащен искусственным интеллектом, датчиками и камерами глубины, позволяющими ему обходить препятствия и передвигаться по узким коридорам и комнатам с различной планировкой. Аккумулятор работает четыре часа», - описывают робота в Forbes.

Компания-производитель Zerith Robotics недавно показала видео, на котором можно увидеть, как робот работает в ванной комнате номера отеля. Он профессионально бросает полотенца в корзину для белья, пополняет запасы средств гигиены, убирает на столешнице и даже наполняет вазу для цветов свежей водой.

«Мы выбрали гостиничную отрасль, потому что наша конечная цель - войти в бытовую сферу. Отели служат идеальным стандартным сценарием, ведущим к домам, с четкими требованиями и данными, которые можно повторно использовать в бытовых условиях», - подчеркнул в электронном письме Мин Юхен, основатель Zerith Robotics.

Отмечается, что цена такого робота может составлять около 13 700 долларов.

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