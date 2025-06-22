Сергея Тихановского спросили, как прошла встреча с детьми — он расплакался и не смог ответить
- 22.06.2025, 14:21
Трогательное видео.
Сегодня Сергей Тихановский и другие политзаключенные дают первую пресс-конференцию после выхода на свободу
На пресс-конференции у Сергея Тихановского спросили о том, как прошла их встреча с детьми. Экс-политзаключенный начал отвечать на вопрос, но не смог сдержать слез.
— Супруга говорит: «Это твой папа приехал». Она на меня бросается — и мы в слезах вдвоем, — дрожащим голосом ответил Сергей Тихановский на вопрос о встрече с детьми. Он не смог продолжать и заплакал, положив микрофон на стол.