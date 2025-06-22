Невидимая кара со сверхбомбами: что известно о бомбардировщике B-2 Spirit, который ударил по Ирану 22.06.2025, 14:28

3,842

Фото: Reuters

Это единственный самолет ВВС США, способный нести бомбу, предназначенную для уничтожения подземных целей.

Несколько стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit были замечены на пути к американской авиабазе Андерсен на острове Гуам, сообщили ABC News два источника, знакомые с их передвижением.

Это перемещение, несмотря на отсутствие официальных боевых приказов, воспринимается как серьезный сигнал на фоне роста напряжения между США и Ираном.

По информации источников, бомбардировщики находятся в готовности, но пока без конкретной задачи. Их развертывание происходит на фоне интенсивных обсуждений в администрации Трампа, связанных с ударами по Ирану и вероятного ответа на эту атаку со стороны Тегерана.

Что нужно знать о B-2 Spirit

Это единственный бомбардировщик ВВС США, способный нести Massive Ordnance Penetrator (MOP) - 13-тонную бомбу, предназначенную для уничтожения подземных целей.

Каждый самолет может нести две такие бомбы, что делает их ключевым элементом в потенциальном ударе по глубоким объектам Ирана, в том числе ядерным.

Все 19 B-2 базируются на авиабазе Уайтмен в Миссури. Именно оттуда, по сообщению СМИ, они летели атаковать Иран, дозаправляясь в воздухе.

Кроме Гуама, внимание также приковано к острову Диего-Гарсия в Индийском океане, где в апреле уже было размещено шесть B-2. Именно с этой стратегической точки были осуществлены авиаудары по хуситским целям в Йемене, но наблюдатели считают, что тогдашнее развертывание имело целью еще и продемонстрировать силу Ирана.

Дополнительную активность показали также восемь самолетов-заправщиков, которые совершили демонстрационный полет со взлетом и посадкой в Оклахоме в пятницу. Это указывает на усиленную тренировку и подготовку к потенциальной длительной операции.

Роль B-2 Spirit в ударах по Ирану

В ночь на 22 июня Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. На основной объект, Фордо, был сброшен полный боезапас бомб.

Во время ударов по ядерной инфраструктуре Ирана Соединенные Штаты Америки впервые в условиях реальных боевых действий применили сверхбомбу - 13-тонную GBU-57 Massive Ordnance Penetrator.

Американские истребители B-2, которые нанесли удары по иранским ядерным объектам рано утром в воскресенье, летели без остановок около 37 часов со своей базы в Миссури, несколько раз дозаправляясь в воздухе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com