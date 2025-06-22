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Умер легендарный белорусский академик, так и не принявший власть Лукашенко

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  • 22.06.2025, 14:46
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Умер легендарный белорусский академик, так и не принявший власть Лукашенко
Радим Горецкий

Радиму Горецкому было 96 лет.

Легендарный белорусский ученый, академик Национальной академии наук Беларуси Радим Горецкий умер, сегодня, 22 июня. Ему было 96 лет, сообщает «Зеркало».

Детство и юность Радима Горецкого — родившегося в Минске 7 декабря 1928 года — прошли в ссылке, куда, согласно приговору суда, в 1931 году отправили его отца — Гаврилу Горецкого, геолога, одного из основателей Белорусской академии наук. Радим уехал из родной Беларуси в возрасте трех лет, но всегда мечтал туда вернуться.

Мать Радима вместе с маленькими детьми отправилась вслед за мужем в Карелию — сняла маленькую комнату рядом с лагерем, где осужденные строили Беломоро-Балтийский канал. И на протяжении нескольких лет переезжала туда, куда переправляли ее мужа — Кола, Тулома, Медведжагорск, Рыбинск, Запорожье, Соликамск.

В то время вся семья Горецких подверглась репрессиям — дядя Радима, младший брат отца, классик белорусской литературы Максим Горецкий, был осужден в 1930-м по сфабрикованному делу «Союза освобождения Беларуси» и, согласно приговору «тройки», расстрелян 10 февраля 1938 года. Родителям Радима повезло: остались живы.

А профессию геолога Радим Горецкий выбрал не случайно — хотел быть похожим на отца. В конце 1940-х поступил в Московский нефтяной институт, совмещая учебу с работой геолога. В 1952 году, после окончания института, был принят в Геологический институт Академии наук СССР, где проработал до 1971 года. Свои первые научные труды посвятил территориям Казахстана и Средней Азии. Опубликован ряд работ, среди которых выделяется монография «Тектоника молодых платформ Евразии». Принимал активное участие в составлении Международной тектонической карты Европы, тектонической карты Евразии, и за эти разработки в 1969 году был удостоен Государственной премии СССР.

И хотя Радим Горецкий уехал из Беларуси в возрасте трех лет, его всегда тянуло на родину. И в 1971-м он-таки вернулся в Минск, где в Институте геохимии и геофизики АН БССР создал отдел общей и региональной тектоники. В 1977 году был избран действительным членом Академии наук БССР и назначен директором Института геохимии и геофизики Академии наук БССР. Под его руководством была создана Тектоническая карта Беларуси. Но что такое «тектоника» с точки зрения простого обывателя? И почему Радим Горецкий всю свою жизнь посвятил изучению этих древних платформ?

На самом деле «тектоникой» называются движения земной коры, вызванные глубинными процессами. Именно они определяют внешний облик планеты — формируют океаны, разрушают горные хребты, то есть создают поверхность, на которой существует климат. Не исключено, что «тектонические сдвиги» имеют самое прямое отношение к глобальному потеплению во всем мире.

Изучением этих глобальных процессов всю свою жизнь и занимался доктор геолого-минералогических наук, академик Радим Горецкий. С 1992 по 1997 год он был вице-президентом Академии наук Беларуси, но позже уже не переизбирали на эту должность. И дело не в возрасте: его точка зрения (каким он видит будущее нашей страны) не всегда совпадала с точкой зрения Александра Лукашенко, который пришел к власти в 1994-м.

Радим Горецкий активно сотрудничал с беларусской диаспорой, организовывал конгрессы белорусов по всему миру. Был членом правления Общества беларусского языка, Беларусского фонда культуры. Выступал за демократию и государственную независимость Беларуси, возрождение беларусского языка и культуры. Это, видимо, и не понравилось действующей власти.

В 2020-м, во время массовым протестов, Радим Горецкий в интервью «Народной Воле» высказал свою точку зрения на события: «Мне очень больно на все это смотреть. По мирному Минску ездят бронетранспортеры, автозаки. Музей истории Великой Отечественной войны оплетен колючей проволокой, как в войну! Власть как-то неадекватно воспринимает ситуацию. По улицам же мирный народ идет. Люди так и говорят: «Мы вышли на мирное шествие!» За что их дубасить?»

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