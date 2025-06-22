Умер легендарный белорусский академик, так и не принявший власть Лукашенко 5 22.06.2025, 14:46

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Радим Горецкий

Радиму Горецкому было 96 лет.

Легендарный белорусский ученый, академик Национальной академии наук Беларуси Радим Горецкий умер, сегодня, 22 июня. Ему было 96 лет, сообщает «Зеркало».

Детство и юность Радима Горецкого — родившегося в Минске 7 декабря 1928 года — прошли в ссылке, куда, согласно приговору суда, в 1931 году отправили его отца — Гаврилу Горецкого, геолога, одного из основателей Белорусской академии наук. Радим уехал из родной Беларуси в возрасте трех лет, но всегда мечтал туда вернуться.

Мать Радима вместе с маленькими детьми отправилась вслед за мужем в Карелию — сняла маленькую комнату рядом с лагерем, где осужденные строили Беломоро-Балтийский канал. И на протяжении нескольких лет переезжала туда, куда переправляли ее мужа — Кола, Тулома, Медведжагорск, Рыбинск, Запорожье, Соликамск.

В то время вся семья Горецких подверглась репрессиям — дядя Радима, младший брат отца, классик белорусской литературы Максим Горецкий, был осужден в 1930-м по сфабрикованному делу «Союза освобождения Беларуси» и, согласно приговору «тройки», расстрелян 10 февраля 1938 года. Родителям Радима повезло: остались живы.

А профессию геолога Радим Горецкий выбрал не случайно — хотел быть похожим на отца. В конце 1940-х поступил в Московский нефтяной институт, совмещая учебу с работой геолога. В 1952 году, после окончания института, был принят в Геологический институт Академии наук СССР, где проработал до 1971 года. Свои первые научные труды посвятил территориям Казахстана и Средней Азии. Опубликован ряд работ, среди которых выделяется монография «Тектоника молодых платформ Евразии». Принимал активное участие в составлении Международной тектонической карты Европы, тектонической карты Евразии, и за эти разработки в 1969 году был удостоен Государственной премии СССР.

И хотя Радим Горецкий уехал из Беларуси в возрасте трех лет, его всегда тянуло на родину. И в 1971-м он-таки вернулся в Минск, где в Институте геохимии и геофизики АН БССР создал отдел общей и региональной тектоники. В 1977 году был избран действительным членом Академии наук БССР и назначен директором Института геохимии и геофизики Академии наук БССР. Под его руководством была создана Тектоническая карта Беларуси. Но что такое «тектоника» с точки зрения простого обывателя? И почему Радим Горецкий всю свою жизнь посвятил изучению этих древних платформ?

На самом деле «тектоникой» называются движения земной коры, вызванные глубинными процессами. Именно они определяют внешний облик планеты — формируют океаны, разрушают горные хребты, то есть создают поверхность, на которой существует климат. Не исключено, что «тектонические сдвиги» имеют самое прямое отношение к глобальному потеплению во всем мире.

Изучением этих глобальных процессов всю свою жизнь и занимался доктор геолого-минералогических наук, академик Радим Горецкий. С 1992 по 1997 год он был вице-президентом Академии наук Беларуси, но позже уже не переизбирали на эту должность. И дело не в возрасте: его точка зрения (каким он видит будущее нашей страны) не всегда совпадала с точкой зрения Александра Лукашенко, который пришел к власти в 1994-м.

Радим Горецкий активно сотрудничал с беларусской диаспорой, организовывал конгрессы белорусов по всему миру. Был членом правления Общества беларусского языка, Беларусского фонда культуры. Выступал за демократию и государственную независимость Беларуси, возрождение беларусского языка и культуры. Это, видимо, и не понравилось действующей власти.

В 2020-м, во время массовым протестов, Радим Горецкий в интервью «Народной Воле» высказал свою точку зрения на события: «Мне очень больно на все это смотреть. По мирному Минску ездят бронетранспортеры, автозаки. Музей истории Великой Отечественной войны оплетен колючей проволокой, как в войну! Власть как-то неадекватно воспринимает ситуацию. По улицам же мирный народ идет. Люди так и говорят: «Мы вышли на мирное шествие!» За что их дубасить?»

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