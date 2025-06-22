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Британский министр: Мы не участвовали в атаке на Иран, но заранее знали о ней

  • 22.06.2025, 14:53
Британский министр: Мы не участвовали в атаке на Иран, но заранее знали о ней

Премьер-министр Кир Стармер ведет переговоры с ключевыми партнерами.

Великобритания не участвовала в атаке США в Иране и не получала никаких просьб об участии или разрешении на использование базы Диего-Гарсия в Индийском океане.

Как пишет Ynet, об этом министр внешней торговли Великобритании Джонатан Рейнольдс сообщил Sky News. Однако он отметил, что Великобритания была проинформирована заранее об операции.

Он также сказал: «Премьер-министр Кир Стармер ведет переговоры с нашими ключевыми партнерами. Мы переместим военные ресурсы на Ближний Восток и будем действовать для защиты интересов Великобритании, США и НАТО в регионе».

Сам Стармер заявил после удара США по ядерным объектам Ирана, что ядерная программа Тегерана представляет собой «серьезную угрозу международной безопасности», и что Исламская Республика должна вернуться за стол переговоров и достичь дипломатического решения, чтобы положить конец конфликту с Израилем и Соединенными Штатами.

Стармер добавил, что Ирану «никогда не будет позволено разработать ядерное оружие», и назвал нападение США действием по «устранению этой угрозы».

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