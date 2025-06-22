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Странный стих Сергея Тихановского

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  • 22.06.2025, 15:00
  • 7,748
Странный стих Сергея Тихановского
Сергей Тихановский

Экс-политзаключенный написал его в ШИЗО.

На пресс-конференции в Вильнюсе Сергей Тихановский прочитал стихотворение, которое написал в ШИЗО:

Личинки в навозной куче

Не знают, что они в дерьме

Живут они в самой лучшей

Пригодной для жизни стране

Не пахнут им их законы

Не пахнет родной навоз

Воняют для них бутоны

Цветущих поблизости роз.

Цветы они презирают

Противно стремление ввысь

В дерьме живя, умирают

В чем жизни никчемный их смысл.

Простой ответ нашел вопрос

Для роста роз нужен навоз.

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