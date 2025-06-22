Странный стих Сергея Тихановского 20 22.06.2025, 15:00

7,748

Сергей Тихановский

Экс-политзаключенный написал его в ШИЗО.

На пресс-конференции в Вильнюсе Сергей Тихановский прочитал стихотворение, которое написал в ШИЗО:

Личинки в навозной куче

Не знают, что они в дерьме

Живут они в самой лучшей

Пригодной для жизни стране

Не пахнут им их законы

Не пахнет родной навоз

Воняют для них бутоны

Цветущих поблизости роз.

Цветы они презирают

Противно стремление ввысь

В дерьме живя, умирают

В чем жизни никчемный их смысл.

Простой ответ нашел вопрос

Для роста роз нужен навоз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com