Странный стих Сергея Тихановского

Странный стих Сергея Тихановского20
- 22.06.2025, 15:00
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Экс-политзаключенный написал его в ШИЗО.
На пресс-конференции в Вильнюсе Сергей Тихановский прочитал стихотворение, которое написал в ШИЗО:
Личинки в навозной куче
Не знают, что они в дерьме
Живут они в самой лучшей
Пригодной для жизни стране
Не пахнут им их законы
Не пахнет родной навоз
Воняют для них бутоны
Цветущих поблизости роз.
Цветы они презирают
Противно стремление ввысь
В дерьме живя, умирают
В чем жизни никчемный их смысл.
Простой ответ нашел вопрос
Для роста роз нужен навоз.