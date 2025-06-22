Трампу больше не нужен Путин Телеграм-канал «Быть Или»

22.06.2025, 15:22

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Иранский фактор выпадает из уравнения.

Итак, США все же присоединились к военной операции Израиля и нанесли удары по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Исфахане и, главное, Фордо, куда израильские ВВС, по некоторым сообщениям, не могли достать из-за нахождения объекта глубоко под землей.

США задействовали до 30 «Томагавков» и около десятка противобункерных бомб GBU-57, запущенных с бомбардировщиков B-2 Spirit, впервые применив их в боевых условиях. (Upd. Было применено 6 бомб).

О геополитических последствиях данного сценария мы говорили в моем последнем ролике, их, в основном, два:

1. Дональд Трамп выходит из амплуа президента, который в последний момент сливается, и, хоть и на всем готовом, но впервые во время своего второго срока переходит к действиям.

2. Путин на данном этапе теряет вес в качестве потенциального посредника между США и Ираном, проще говоря, Америке он становится не нужен как медиатор, ведь США и Израиль теперь решают вопрос иранской ядерной программы и без него.

Эти два пункта, особенно второй, могут положительно сказаться на дальнейшем подходе Трампа к российско-украинской войне (подчеркиваю, могут, но вовсе не факт, что так будет), ведь Трамп всегда рассматривал ядерную сделку с Ираном как часть более широкой сделки с Путиным по Украине.

Теперь иранский фактор выпадает из уравнения. Трампу не нужно больше просить Путина об услуге по Ирану, предлагая взамен уступки по Украине.

Теперь вообще отпадает предмет чуть ли не половины звонков Трампа Путину. Последние два звонка 4 и 14 июня были посвящены сугубо Ирану, Украина была затронута по касательной.

То есть когда Путин перестает тебе быть нужен в качестве посредника, ты можешь позволить себе действовать в его отношении, скажем так, чуть «посвободнее».

Естественно, это гипотеза, которая следует из формальной логики и здравого смысла, но не обязательно из головы Трампа. Поэтому посмотрим.

Также нужно держать в уме, что если США и Израилю не удастся быстро достичь цели по уничтожению иранского ядерного потенциала и удары затянутся, то Трамп снова может прибегнуть к Путину как к посреднику. Это негативная сторона данного сценария.

Но после сегодняшних ударов у Трампа однозначно появились дополнительные «карты», вопрос в том, захочет ли он их разыграть.

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