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Ротвейлер напал на 6-летнего ребенка в Островецком районе

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  • 22.06.2025, 15:28
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Ротвейлер напал на 6-летнего ребенка в Островецком районе

Ребенок получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии попал в больницу.

В деревне Маркуны Островецкого района около 11 утра воскресенья двое детей катались на велосипедах. На одного из них набросился ротвейлер, сообщают в Гродненском УВД.

Сообщается, что собака напала, когда дети проезжали мимо одного из домов — пес внезапно выбежал из-за забора. Один из ребят, 6-летний мальчик, от испуга упал с велосипеда — и на него набросился ротвейлер. Второй успел уехать и рассказать взрослым. Люди пришли на помощь, в итоге им удалось отогнать животное и запереть его в вольере.

Отмечается, что ребенок получил серьезные травмы ног, в тяжелом состоянии его отвезли в больницу. По предварительной информации, ранее ротвейлер агрессии не проявлял, был должным образом зарегистрирован.

На месте происшествия работает милиция, действиям владельца собаки будет дана правовая оценка.

В милиции предупреждают владельцев крупных собак о том, что они несут полную ответственность за их поведение и за негативные последствия, причиненные действиями животного.

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