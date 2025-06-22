Ротвейлер напал на 6-летнего ребенка в Островецком районе 5 22.06.2025, 15:28

1,798

Ребенок получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии попал в больницу.

В деревне Маркуны Островецкого района около 11 утра воскресенья двое детей катались на велосипедах. На одного из них набросился ротвейлер, сообщают в Гродненском УВД.

Сообщается, что собака напала, когда дети проезжали мимо одного из домов — пес внезапно выбежал из-за забора. Один из ребят, 6-летний мальчик, от испуга упал с велосипеда — и на него набросился ротвейлер. Второй успел уехать и рассказать взрослым. Люди пришли на помощь, в итоге им удалось отогнать животное и запереть его в вольере.

Отмечается, что ребенок получил серьезные травмы ног, в тяжелом состоянии его отвезли в больницу. По предварительной информации, ранее ротвейлер агрессии не проявлял, был должным образом зарегистрирован.

На месте происшествия работает милиция, действиям владельца собаки будет дана правовая оценка.

В милиции предупреждают владельцев крупных собак о том, что они несут полную ответственность за их поведение и за негативные последствия, причиненные действиями животного.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com