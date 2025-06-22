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Какая погода будет в Беларуси в последнюю неделю июня

  • 22.06.2025, 15:48
Какая погода будет в Беларуси в последнюю неделю июня

В начале недели на погоду будут влиять атмосферные фронты с территории Польши.

Заключительная неделя июня будет умеренно теплой, но с дождями и ветром. Об этом свидетельствуют данные Белгидромета.

В начале недели на погоду будут влиять атмосферные фронты с территории Польши.

По данным Белгидромета, в понедельник, 23 июня, днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди с грозами. При грозах ожидают порывистый ветер. Ночью температура будет от 5°C до 11°C тепла. Днем воздух прогреется максимум до 24°C, а по юго-западу ожидают до 25°C и даже до 29°C.

Во вторник и среду, 24 и 25 июня, погоду будут определять атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с юга Швеции на Финский залив.

Так, 24 июня прогнозируют сильные дожди с ветром, в отдельных районах — грозы. Ночью будет от плюс 9°C до плюс 16°C. Днем же столбик термометра будет колебаться от 15 °C по северу до 23°C по югу.

В среду, 25 июня, ожидают кратковременные дожди, опять-таки в отдельных районах — с грозами и ветром. Температура воздуха ночью будет до 14°C тепла, а днем — от 14°C по северу до 23°C по юго-западу Беларуси.

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