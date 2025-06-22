закрыть
22 июня 2025, воскресенье, 16:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинская разведка показала уничтожение российского поезда с горючим

5
  • 22.06.2025, 15:54
  • 2,034
Украинская разведка показала уничтожение российского поезда с горючим

Видеофакт.

Украинские разведчики на временно оккупированной российскими захватчиками территории Запорожской области уничтожили цистерны с горючим врага.

Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в Главном управлении Министерства обороны Украины, публикуя кадры взрывов.

Как сообщили в разведке, бойцы спецподразделения ГУР МО Кабул 9 во взаимодействии с Силами обороны Юга, подразделением «Альфа» и группой Госспецсвязи «Next» атаковали «товарняк» российских оккупантов ударными дронами. В результате атаки 22 июня на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск были сожжены цистерны с горючим, предназначенным для вражеской армии.

«Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес», — прокомментировали в ГУР видео.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров