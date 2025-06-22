Украинская разведка показала уничтожение российского поезда с горючим

Украинская разведка показала уничтожение российского поезда с горючим5
- 22.06.2025, 15:54
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Видеофакт.
Украинские разведчики на временно оккупированной российскими захватчиками территории Запорожской области уничтожили цистерны с горючим врага.
Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в Главном управлении Министерства обороны Украины, публикуя кадры взрывов.
Как сообщили в разведке, бойцы спецподразделения ГУР МО Кабул 9 во взаимодействии с Силами обороны Юга, подразделением «Альфа» и группой Госспецсвязи «Next» атаковали «товарняк» российских оккупантов ударными дронами. В результате атаки 22 июня на железнодорожном участке между населенными пунктами Левадное и Молочанск были сожжены цистерны с горючим, предназначенным для вражеской армии.
«Черные столбы дыма и огня от пораженных цистерн с соляркой и другими горюче-смазочными материалами поднялись до самых небес», — прокомментировали в ГУР видео.