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Премьер Британии: Освобождение Тихановского — момент надежды

  • 22.06.2025, 17:23
Премьер Британии: Освобождение Тихановского — момент надежды

Демократические ценности невозможно замолчать.

«Это прекрасная новость и момент надежды», — так охарактеризовал выход на свободу народного блогера Сергея Тихановского премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Освобождение Сергея Тихановского — это напоминание, что демократические ценности невозможно замолчать», — написал глава британского кабинета в Х

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