Премьер Британии: Освобождение Тихановского — момент надежды

Демократические ценности невозможно замолчать.

«Это прекрасная новость и момент надежды», — так охарактеризовал выход на свободу народного блогера Сергея Тихановского премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«Освобождение Сергея Тихановского — это напоминание, что демократические ценности невозможно замолчать», — написал глава британского кабинета в Х

This is wonderful news and a moment of hope. The release of Siarhei Tsikhanouski is a reminder that democratic values cannot be silenced. https://t.co/T2yCYixFSN