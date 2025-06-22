Премьер Британии: Освобождение Тихановского — момент надежды
- 22.06.2025, 17:23
Демократические ценности невозможно замолчать.
«Это прекрасная новость и момент надежды», — так охарактеризовал выход на свободу народного блогера Сергея Тихановского премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Освобождение Сергея Тихановского — это напоминание, что демократические ценности невозможно замолчать», — написал глава британского кабинета в Х
This is wonderful news and a moment of hope. The release of Siarhei Tsikhanouski is a reminder that democratic values cannot be silenced. https://t.co/T2yCYixFSN— Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 21, 2025