Почему вдруг такой закон?6
- 22.06.2025, 17:33
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«Хочешь жить – имей капусту», — так будет работать белорусский рынок.
По крайней мере, рынок, на котором будь-то частники или крупные торговцы реализуют овощи. На Национальном правовом портале появился законопроект, который предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй. И посвящена она, ни много ни мало, штрафам за отсутствие овощей в межсезонье, пишет «Белорусы и рынок».
Если коротко – будут штрафовать, если в магазине нет морковки, свеклы или картошки. Протокольным языком это звучит: "не выполнена поставка продукции из стабилизационных фондов".
По-простому, если продукция не появилась на прилавках, то:
Физическим лицам — от 5 до 12 базовых величин (это 210–504 рублей);
Юридическим лицам — от 20 до 200 базовых (840–8400 рублей)
То есть, если владелец магазина не успел завезти капусту — плати. Если не по сезону — тоже плати. Овощи, как выясняется, должны быть вне зависимости от логистики, климата и здравого смысла.
Почему вдруг такой закон?
Главная цель – чтобы прилавки не пустовали, особенно зимой, а государство выглядело заботливым. На этот раз оно озаботилось очередным изменением в законодательстве, в том числе и и КоАП Республики Беларусь, чтобы внести новое наказание.
Как сообщала пресс-служба, 11 июня Александр Лукашенко Указ № 232 «Об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд», призванный обеспечить стабильность на потребительском рынке и наличие в торговых объектах плодоовощной продукции, особенно в межсезонный период.
Документ призван создать стабильность на потребительском рынке и обеспечить наличие в торговых объектах плодоовощной продукции, особенно в межсезонный период.
Теперь определен механизм предоставления торговым сетям кредитов на льготных условиях для внесения аванса за 30 % плодоовощной продукции, которая закладывается по госзаказу под потребности сетей. Кредиты ретейл сможет получить в белорусских рублях по ставке 3 % годовых.
Для поставщиков вводится обязанность обеспечивать розничные сети плодоовощной продукцией. Со своей стороны, ретейл должен гарантировать ее наличие в торговых объектах в межсезонный период.
Невыполнение этих обязанностей будет наказываться привлечением к административной ответственности. И вот если что-то где-то исчезло — то не «не урожай» и не «форс-мажор», а административное правонарушение.