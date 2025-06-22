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Почему вдруг такой закон?

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  • 22.06.2025, 17:33
  • 8,038
Почему вдруг такой закон?

«Хочешь жить – имей капусту», — так будет работать белорусский рынок.

По крайней мере, рынок, на котором будь-то частники или крупные торговцы реализуют овощи. На Национальном правовом портале появился законопроект, который предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьёй. И посвящена она, ни много ни мало, штрафам за отсутствие овощей в межсезонье, пишет «Белорусы и рынок».

Если коротко – будут штрафовать, если в магазине нет морковки, свеклы или картошки. Протокольным языком это звучит: "не выполнена поставка продукции из стабилизационных фондов".

По-простому, если продукция не появилась на прилавках, то:

Физическим лицам — от 5 до 12 базовых величин (это 210–504 рублей);

Юридическим лицам — от 20 до 200 базовых (840–8400 рублей)

То есть, если владелец магазина не успел завезти капусту — плати. Если не по сезону — тоже плати. Овощи, как выясняется, должны быть вне зависимости от логистики, климата и здравого смысла.

Почему вдруг такой закон?

Главная цель – чтобы прилавки не пустовали, особенно зимой, а государство выглядело заботливым. На этот раз оно озаботилось очередным изменением в законодательстве, в том числе и и КоАП Республики Беларусь, чтобы внести новое наказание.

Как сообщала пресс-служба, 11 июня Александр Лукашенко Указ № 232 «Об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд», призванный обеспечить стабильность на потребительском рынке и наличие в торговых объектах плодоовощной продукции, особенно в межсезонный период.

Документ призван создать стабильность на потребительском рынке и обеспечить наличие в торговых объектах плодоовощной продукции, особенно в межсезонный период.

Теперь определен механизм предоставления торговым сетям кредитов на льготных условиях для внесения аванса за 30 % плодоовощной продукции, которая закладывается по госзаказу под потребности сетей. Кредиты ретейл сможет получить в белорусских рублях по ставке 3 % годовых.

Для поставщиков вводится обязанность обеспечивать розничные сети плодоовощной продукцией. Со своей стороны, ретейл должен гарантировать ее наличие в торговых объектах в межсезонный период.

Невыполнение этих обязанностей будет наказываться привлечением к административной ответственности. И вот если что-то где-то исчезло — то не «не урожай» и не «форс-мажор», а административное правонарушение.

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