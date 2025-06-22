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Глава МИД Норвегии: Украина должна выйти из войны независимой в сфере энергетики

  • 22.06.2025, 17:53
Глава МИД Норвегии: Украина должна выйти из войны независимой в сфере энергетики

Эспен Барт Эйде призвал к ужесточению санкций против России.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что энергетическая независимость — ключевой элемент свободы Украины, пишет Atalntic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Выступая на Глобальном энергетическом форуме 2025 года, организованном Atlantic Council в Вашингтоне, он поддержал план Еврокомиссии по полному отказу от российского нефти и газа, назвав его «серьезным изменением» в политике безопасности, стратегической автономии и климатическом переходе.

«Инвестируя в возобновляемые источники энергии и диверсифицируя поставки, Европа одновременно очищает свою энергетику и становится более независимой от таких стран, как Россия», — подчеркнул Эйде.

Норвегия, крупнейший поставщик газа в ЕС, помогает Украине не только вооружением, но и финансированием закупок газа и строительством более устойчивой энергосистемы. «Украине нужны ракеты и дроны, но ей также нужно сохранить экономику, а это невозможно без доступа к энергии», — отметил министр.

Он призвал к ужесточению санкций против России, включая пресечение деятельности «теневого флота», и выразил надежду на более решительные меры со стороны США.

В преддверии саммита НАТО Эйде сообщил, что союзники обсуждают новый целевой уровень расходов на оборону — 5% ВВП, из которых 3,5% пойдут на традиционные нужды, а 1,5% — на инфраструктуру.

Министр также подчеркнул важность сохранения трансатлантической связи: «Когда Европа и США отдаляются, нужно искать другой путь».

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