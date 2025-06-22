Турнир в Бад-Хомбурге: Азаренко в необычном матче одержала волевую победу
- 22.06.2025, 18:05
Матч продолжался почти три с половиной часа.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно преодолела финал квалификации на турнире в Бад-Хомбурге, одержав волевую победу над Вероникой Кудерметовой.
Матч продолжался почти три с половиной часа — крайне нетипичная продолжительность для игры на травяном покрытии, где розыгрыши обычно короче, а встречи завершаются быстрее. Тем ценнее итог для белорусской теннисистки: Азаренко сумела дожать соперницу и реализовала свой первый матчбол.
76-я ракетка мира обыграла 40-ю с итоговым счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.
Победа обеспечила Азаренко место в основной сетке престижного турнира, а имя ее следующей соперницы по первому раунду станет известно позднее.
Призовой фонд турнира в Бад-Хомбурге составляет $922 573.