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Турнир в Бад-Хомбурге: Азаренко в необычном матче одержала волевую победу

  • 22.06.2025, 18:05
Турнир в Бад-Хомбурге: Азаренко в необычном матче одержала волевую победу

Матч продолжался почти три с половиной часа.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко успешно преодолела финал квалификации на турнире в Бад-Хомбурге, одержав волевую победу над Вероникой Кудерметовой.

Матч продолжался почти три с половиной часа — крайне нетипичная продолжительность для игры на травяном покрытии, где розыгрыши обычно короче, а встречи завершаются быстрее. Тем ценнее итог для белорусской теннисистки: Азаренко сумела дожать соперницу и реализовала свой первый матчбол.

76-я ракетка мира обыграла 40-ю с итоговым счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:4.

Победа обеспечила Азаренко место в основной сетке престижного турнира, а имя ее следующей соперницы по первому раунду станет известно позднее.

Призовой фонд турнира в Бад-Хомбурге составляет $922 573.

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