закрыть
22 июня 2025, воскресенье, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава КГБ Тертель заявил о задержаниях инострацев в Беларуси

  • 22.06.2025, 18:23
  • 2,398
Глава КГБ Тертель заявил о задержаниях инострацев в Беларуси

Их обвиняют в «шпионаже».

Комитет государственной безопасности Беларуси задержал с начала 2025 года 14 человек по обвинениям в шпионаже и государственной измене. Об этом сообщил 22 июня председатель КГБ Иван Тертель, передает БелТА.

Среди задержанных — как граждане Беларуси, так и иностранцы. Первые обвиняются в «государственной измене», вторые — в «шпионаже».

Отметим, после встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом Лукашенко освободил 14 политзаключенных, в том числе ряд иностранных граждан.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наследники подведут
Наследники подведут Владимир Пастухов
Сейчас определяется будущее мира
Сейчас определяется будущее мира Виталий Портников
Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров