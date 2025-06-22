Глава КГБ Тертель заявил о задержаниях инострацев в Беларуси
- 22.06.2025, 18:23
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Их обвиняют в «шпионаже».
Комитет государственной безопасности Беларуси задержал с начала 2025 года 14 человек по обвинениям в шпионаже и государственной измене. Об этом сообщил 22 июня председатель КГБ Иван Тертель, передает БелТА.
Среди задержанных — как граждане Беларуси, так и иностранцы. Первые обвиняются в «государственной измене», вторые — в «шпионаже».
Отметим, после встречи со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом Лукашенко освободил 14 политзаключенных, в том числе ряд иностранных граждан.