Ученые рассказали, почему нужно есть один авокадо в день 2 22.06.2025, 18:34

Триптофан и магний повышают качество сна.

Ученые ведущих университетов США установили, что употребление одного авокадо в день может улучшить качество сна. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JAHA).

В исследовании приняли участие 969 взрослых добровольцев из разных этнических групп с увеличенной окружностью талии — одним из ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Участников случайным образом разделили на две группы: одна ела по одному авокадо в день, другая потребляла этот продукт не чаще двух раз в месяц. При этом в целом режим питания испытуемых в течение шести месяцев не менялся.

На протяжении всего эксперимента ученые фиксировали уровень физической активности, никотиновую нагрузку, сон, массу тела, артериальное давление, уровень липидов и глюкозы в крови в участников. У тех, кто ел авокадо каждый день, произошли улучшения по ряду параметров: снизился уровень общего холестерина и ЛПНП и повысилось качество сна.

По словам исследователей, положительный эффект может быть связан с содержанием авокадо ряда полезных нутриентов. В одной порции продукта (примерно 1/3 плода среднего размера) содержится 13 мг триптофана. Он является предшественником мелатонина, гормона, регулирующего сон. Также авокадо богат фолиевой кислотой, которая дополнительно стимулирует выработку «гормона сна».

Треть порции авокадо также содержит 15 мг магния (около 4% суточной нормы), необходимого для расслабления мышц и нервной системы.

Кроме того, плод является хорошим источником растворимой клетчатки, которая помогает блокировать всасывание холестерина в кишечнике. Также в одной порции присутствует около пяти г мононенасыщенных жиров, которые способствуют снижению уровня ЛПНП, защищая от сердечных заболеваний и инсульта.

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