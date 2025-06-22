Джей Ди Вэнс рассказал, почему Трамп решился на удар по Ирану
- 22.06.2025, 18:46
Через несколько месяцев могло быть слишком поздно.
У США было достаточно «узкое окно» для уничтожения иранской ядерной программы. Уже через несколько месяцев для этого могло быть слишком поздно. Об этом в интервью NBC News рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Мы не воюем с Ираном. Мы воюем с ядерной программой Ирана», — сказал Вэнс, назвав удары по Ирану «свидетельством мощи американских военных».
На вопрос, какие разведывательные данные привели к этому решению, Вэнс заявил об «узком окне возможностей».
«Мы могли бы не осуществить эту атаку через шесть месяцев. ... У нас было узкое окно, в котором мы могли затормозить [иранскую ядерную] программу на очень долгое время. Я думаю, что было бы безответственно со стороны президента не предпринять тех действий, которые он предпринял. Иранцы прекратили добропорядочные переговоры - это стало настоящим катализатором», — сказал он.
Вице-президент также предположил, что Трамп решился санкционировать удары после того, как выдвинул Ирану «частные ультиматумы».