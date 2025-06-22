Джей Ди Вэнс рассказал, почему Трамп решился на удар по Ирану 22.06.2025, 18:46

Через несколько месяцев могло быть слишком поздно.

У США было достаточно «узкое окно» для уничтожения иранской ядерной программы. Уже через несколько месяцев для этого могло быть слишком поздно. Об этом в интервью NBC News рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы не воюем с Ираном. Мы воюем с ядерной программой Ирана», — сказал Вэнс, назвав удары по Ирану «свидетельством мощи американских военных».

На вопрос, какие разведывательные данные привели к этому решению, Вэнс заявил об «узком окне возможностей».

«Мы могли бы не осуществить эту атаку через шесть месяцев. ... У нас было узкое окно, в котором мы могли затормозить [иранскую ядерную] программу на очень долгое время. Я думаю, что было бы безответственно со стороны президента не предпринять тех действий, которые он предпринял. Иранцы прекратили добропорядочные переговоры - это стало настоящим катализатором», — сказал он.

Вице-президент также предположил, что Трамп решился санкционировать удары после того, как выдвинул Ирану «частные ультиматумы».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com