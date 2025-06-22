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Джей Ди Вэнс рассказал, почему Трамп решился на удар по Ирану

  • 22.06.2025, 18:46
Джей Ди Вэнс рассказал, почему Трамп решился на удар по Ирану

Через несколько месяцев могло быть слишком поздно.

У США было достаточно «узкое окно» для уничтожения иранской ядерной программы. Уже через несколько месяцев для этого могло быть слишком поздно. Об этом в интервью NBC News рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы не воюем с Ираном. Мы воюем с ядерной программой Ирана», — сказал Вэнс, назвав удары по Ирану «свидетельством мощи американских военных».

На вопрос, какие разведывательные данные привели к этому решению, Вэнс заявил об «узком окне возможностей».

«Мы могли бы не осуществить эту атаку через шесть месяцев. ... У нас было узкое окно, в котором мы могли затормозить [иранскую ядерную] программу на очень долгое время. Я думаю, что было бы безответственно со стороны президента не предпринять тех действий, которые он предпринял. Иранцы прекратили добропорядочные переговоры - это стало настоящим катализатором», — сказал он.

Вице-президент также предположил, что Трамп решился санкционировать удары после того, как выдвинул Ирану «частные ультиматумы».

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