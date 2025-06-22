Заговор Лаврова с Захаровой2
- Сергей Пархоменко
- 22.06.2025, 19:08
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Куда смотрит Путин?
Так. Это уже второй случай.
То вдруг Мединский разоткровенничался на весь мир и цинично раскрыл логику путинской агрессии, рассказав, что диктатору нужны враги и вечная война для того, чтобы вечно находиться у власти.
А теперь вдруг МИД РФ набросился на руководство России с обвинениями и проклятиями по поводу атак российской авиации на украинские города.
Что происходит вообще?
Это бунт? Восстание пролетариев дипломатического труда? Заговор Лаврова с Захаровой, решившихся наконец в открытую работать на своих НАТОвских хозяев?
Куда смотрит Государь? Почему он хладнокровно допускает эту крамолу?
Сергей Пархоменко, Telegram