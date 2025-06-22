Алькарас выиграл турнир в Лондоне 22.06.2025, 19:20

Для 22-летнего испанского теннисиста это пятый трофей в сезоне и 21-й в карьере.

Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас завоевал пятый трофей в сезоне, победив в финале турнира ATP 500 в Лондоне чеха Иржи Легечку.

Алькарас одержал победу над чехом (30-й в рейтинге) со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Это 21-й титул для 22-летнего испанца в карьере и второй в Лондоне (впервые он выиграл этот турнир в 2023-м).

Алькарас стал всего лишь пятым действующим теннисистом, выигравшим четыре и более титулов на травяных кортах.

Победная серия Алькараса теперь составляет 18 матчей — максимум в его карьере.

Испанец приблизился к первой ракетке мира Яннику Синнеру уже на 1130 очков в рейтинге ATP.

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