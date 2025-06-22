Сергей Тихановский: Политзаключенных намного больше, чем говорят правозащитники 3 22.06.2025, 19:53

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Их нужно вытягивать на свободу.

Народный блогер и экс-политзаключенный Сергей Тихановский и освобожденные заложники режима Лукашенко дали первую пресс-конференцию после выхода на свободу.

Тихановский поблагодарил правозащитников и сказал, что политзаключенных в Беларуси на самом деле больше, чем тех, о ком уже известно:

«У вас числится примерно 1100 политзаключенных, но еще есть одна категория, про которую вы не знаете. Это люди, у которых экстремистский профучет, которые мне помогали. Они становятся там экстремистами, и этим людям тоже нужно помочь, я вас прошу, этих людей тоже надо вытягивать. Их много, про них никто не знает», — рассказал он.

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