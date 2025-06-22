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Что происходит с обменом «нетоварных» долларов в Беларуси

  • 22.06.2025, 20:27
Что происходит с обменом «нетоварных» долларов в Беларуси

Белорусы жалуются на проблемы в банках.

О попытках сбыть проблемные банкноты они рассказывают в TikTok.

«У нас было три купюры с разными повреждениями: одна с пятнами и каким-то серьезным заломом, вторая — с плесенью, и третья с полосой от шариковой ручки», — рассказала одна из пользовательниц TikTok, заметило «Зеркало».

Она рассказала об услуге банков по обмену «нетоварных» банкнот — тех, которые не отвечают единому перечню платежеспособности.

Напомним, в среднем же комиссия при обмене ветхих или поврежденных иностранных купюр на белорусские рубли составляет от 3 до 10%. Также могут быть дополнительные ограничения — например, «Банк РРБ» принимает только 100-долларовые купюры, а также банкноты номиналом 50 и 100 евро, а в «Паритетбанке» ветхие иностранные купюры можно обменять только через головной офис в Минске. При этом перечень валют, в которых купюры можно обменять или сдать таким образом, обычно ограничивается долларами, евро и российскими рублями. Если необходимо избавиться от ветхих польских злотых, швейцарских франков или фунтов стерлингов, стоит обращаться в «БСБ-Банк». На сегодняшний день он единственный, кто принимает купюры, не отвечающие признакам платежности, в этой валюте к обмену на белорусские рубли. Комиссия в этом случае составит 10% (но не менее 50 белорусских рублей).

Под видео тиктокерши люди поделились «болью» по обмену валюты. Вот некоторые комментарии:

«Жесть, 9% — не кисло (речь о комиссии за обмен ветхих банкнот в одном из банков. — Прим. ред.)».

«Снял 300 долларов в банкомате „Альфа-Банка“ — такие, как на фото. Одна купюра вообще с пятном была. В „ВТБ Банке“ не приняли сначала, потом, когда поругался, одну приняли (без пятна), вторую — нет. Пошел в „Технобанк“ — не приняли. Написал жалобу. Пришел в „Альфа-Банк“ — приняли, но долго измеряли линейкой пятно. Без всяких комиссий. Выводы делайте сами. Было неделю назад».

«Сначала такие купюры банк выдает, а потом назад брать отказывается».

«В Гомеле с невидимой плесенью ни один банк не принимает. Про комиссию даже и не слышали. Получается, мы в разных республиках живем».

«Несмотря на единые правила обмена валют для всех банков, каждый творит то, что хочет. А книгу замечаний на месте не дают. Отправляют в главный офис».

Напомним, некоторые банки отказываются принимать банкноты, которые визуально не выглядят поврежденными, то есть на них нет каких-то явных дефектов. Это связано с тем, что с июля 2023 года большинство финучреждений стало придерживаться единых правил замены банкнот в иностранной валюте. Для этого разработали единый перечень признаков платежности дензнаков, его одобрил Нацбанк.

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