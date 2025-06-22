Глава МИД Польши — Тихановскому: Свободный мир нуждается в тебе, Сергей!2
- 22.06.2025, 20:31
Радослав Сикорский поздравил народного блогера с освобождением.
Глава польской дипломатии Радослав Сикорский выразил решимость продолжать усилия по освобождению всех политзаключенных в Беларуси.
Он опубликовал запись в сети, комментируя освобождение политзаключенного и народного блогера Сергея Тихановского
«Свободный мир нуждается в тебе, Сергей! Моя искренняя радость с тобой, Светлана Тихановская, и всей твоей семьей. Видя вас вместе снова, мы показываем, почему годы борьбы за свободу имеют значение», — написал Сикорский на платформе X.
Он заверил, что польское правительство «будет продолжать добиваться освобождения остальных, в том числе Анджея Почобута».
В субботу тюрьмы режима Лукашенко покинули 14 человек, среди них — трое поляков.
The free world needs you, Siarhei! My sincerest joy goes out to you, @Tsihanouskaya and your entire family. Seeing you together again shows why years of struggle for freedom matter. We will continue to strive to free the rest, including @poczobut.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 21, 2025
Thank you @generalkellogg for… pic.twitter.com/cuNI4R1O9b