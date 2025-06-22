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Глава МИД Польши — Тихановскому: Свободный мир нуждается в тебе, Сергей!

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  • 22.06.2025, 20:31
Глава МИД Польши — Тихановскому: Свободный мир нуждается в тебе, Сергей!

Радослав Сикорский поздравил народного блогера с освобождением.

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский выразил решимость продолжать усилия по освобождению всех политзаключенных в Беларуси.

Он опубликовал запись в сети, комментируя освобождение политзаключенного и народного блогера Сергея Тихановского

«Свободный мир нуждается в тебе, Сергей! Моя искренняя радость с тобой, Светлана Тихановская, и всей твоей семьей. Видя вас вместе снова, мы показываем, почему годы борьбы за свободу имеют значение», — написал Сикорский на платформе X.

 Он заверил, что польское правительство «будет продолжать добиваться освобождения остальных, в том числе Анджея Почобута».

В субботу тюрьмы режима Лукашенко покинули 14 человек, среди них — трое поляков.

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