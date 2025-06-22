Глава МИД Польши — Тихановскому: Свободный мир нуждается в тебе, Сергей! 2 22.06.2025, 20:31

Радослав Сикорский поздравил народного блогера с освобождением.

Глава польской дипломатии Радослав Сикорский выразил решимость продолжать усилия по освобождению всех политзаключенных в Беларуси.

Он опубликовал запись в сети, комментируя освобождение политзаключенного и народного блогера Сергея Тихановского

«Свободный мир нуждается в тебе, Сергей! Моя искренняя радость с тобой, Светлана Тихановская, и всей твоей семьей. Видя вас вместе снова, мы показываем, почему годы борьбы за свободу имеют значение», — написал Сикорский на платформе X.

Он заверил, что польское правительство «будет продолжать добиваться освобождения остальных, в том числе Анджея Почобута».

В субботу тюрьмы режима Лукашенко покинули 14 человек, среди них — трое поляков.

The free world needs you, Siarhei! My sincerest joy goes out to you, @Tsihanouskaya and your entire family. Seeing you together again shows why years of struggle for freedom matter. We will continue to strive to free the rest, including @poczobut.



Thank you @generalkellogg for… pic.twitter.com/cuNI4R1O9b — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 21, 2025

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